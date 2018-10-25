'Türkiye, hem siyaset hem de ekonomi sistemi olarak güçlü olmak zorunda'

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Adana'da “Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare” toplantısına katıldı. Adana Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare yaparak sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, siyaseti sadece siyasetçilerin yaptığı bir alan olarak görmediklerini, sivil toplum kuruluşlarının da bu alanda etkin olduğunu vurgulayarak, "Siyasetin mutlaka toplumla iç içe olması, özellikle de toplumun farklı damarlarına temas etmesinin zaruri olduğunu düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşları da adı üstünde sivil olmak zorunda. Resmi görüşü yansıtmaktan çok kendi sahalarındaki fikirleri yansıtmak durumundadır. Sivil toplum kuruluşları toplumsal olmak zorunda olmalarından dolayı, kendilerini ilgilendiren alandaki insanların düşüncelerini, fikirlerini yansıtmalıdır. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları siyasetin yapmadığı şeyleri de yapabilir" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen bu tip toplantıların anlamlı bir yeri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, siyasetin sivil toplum kuruluşları, üniversitelerle birlikte toplumun farklı katmanlarındaki fikirleri alarak, stratejik bir alana dönüştürürse daha iyi bir alan olacağını, istişare toplantısın sadece Adana'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir toplantı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın yeni oluşlar ve yeni altüst oluşları hep birlikte yaşandığını, Birleşmiş Milletler'den, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) kadar uluslararası kuruluşların kağıt üzerinde olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Dünyada güç dengeleri üzerine oturan düzen geride kaldı. Özellikle 90'lardan sonra günümüze kadar maalesef dünya daha fazla duvarların kurulduğu bir dünya haline geldi. Dünyanın birçok yerinde terör ve mülteci tehtidi nedeniyle yeni duvarlar örülüyor. Bunların yanı sıra bir de görülmez duvarlar var. Bir gecede Trump yönetimi, gümrük duvarlarını yüzde 45 yükseltti. Hani serbest ticaret nerede? Ekonomik olarak da politik olarak da ciddi şekilde duvarlar örülüyor. Orta Doğu'da İsrail, Filistinli kardeşlerimizin kendi şehirlerinin etrafına koca koca duvarlar örüyor. Güç dengelerinin artık alabildiğince çatışma ortamına sürüklendiği, özellikle son 7-8 yıl içerisinde yeni savaşların yaşandığı dönemdeyiz" diye konuştu.

Suriye'de de vekalet ve ticaret savaşlarının da yaşandığı yeni bir döneme gelindiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Bundan sonra dünya tam anlamıyla ekonomik savaşların içerisine girecektir. Böyle bir ortamda Türkiye olarak en zor bölgenin amiral gemisi olduğu bir ülkeyiz. Bu coğrafya Avrupa ve Asya'nın geçiş noktasında, Avrasya'nın kilidi olması dolayısıyla Türkiye'nin üzerine çok büyük yüklerin bindiğini görüyoruz. Türkiye özellikle küresel türbülansın devam edeceği Orta Doğu'da hem siyaset olarak hem de ekonomik sistemi olarak güçlü olmak zorunda" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise önceki dönemlerde de tüm sivil toplum kuruluşlarının kendileriyle paylaştığı görüş, öneri ve talepler ışığında yol haritalarını oluşturduklarını belirterek, "AK Parti olarak birlikte çalışma kültürüne sahip olduklarını, hem Adana hem de Türkiye genelinde bu kültürü daha etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sorunlarını ve önerilerini AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a iletti.

Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile Adana'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı

