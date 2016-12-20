Samsun’da oynanan FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan’ı 71-69 mağlup etti.
Salon: Canik Atatürk Spor Salonu
Türkiye: Ömer Al xx 9, Yiğitcan Saybir xx 11, Bertan Bastan x 4, Görkem Doğan x 2, Erkin Şenel x, Berk Kar x, Alp Karahan x 4, Ragıp Atar xxx 18, Oğuzhan Yarol xx 7, Ahmet Duran xx 8, Akyüz 8 xx
Başantrenör: Onur Çetin
Hırvatistan: Saric x 3, Mandic xx 8, Barnjak xx 5, Bajo xx 7, Uljarevic xxx 15, Savic x, Cizmic xx 8, Barisic x, Paic x 5, Ljubicic xxx 14, Buljevic x 4
Başantrenör: Marijan Mance
1. Periyot: 30-15 (Türkiye lehine)
Devre: 44-27 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 57-49 (Türkiye lehine)
Erdi Demür