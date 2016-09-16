Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt E Grubu ilk maçında evinde Avusturya’yı 3-1 mağlup eden Türkiye, ikinci maçında Hollanda’ya 3-2 yenildi.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’ndaki müsabakanın setleri 16-25, 25-18, 26-24, 23-25 ve 6-15‘lik skorlarla sona erdi. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken, yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe büyük destek verdi. Maçtan sonra A Milli Takım, galibiyet sevincini seyircilerle kutladı. Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın saat 17.00’de Belarus’la karşılaşacak.

Karşılaşmayı TVF Başkan Özkan Mutlugil, TVF Başkanvekili Mustafa Ekşi, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Hüseyin Sökmen, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.