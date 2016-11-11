Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Erdoğan ve Lukaşenko daha sonra anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik eylem planı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı için işbirliği anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında bilim ve teknoloji işbirliği anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında tarım alanında işbirliği mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında yüksek öğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Acil Durum Bakanlığı arasında afetlerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik anlaşma, Anadolu Ajansı ile Belarus Haber Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Törenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında ortak bildiri imzalandı.

Erdoğan: "Belarus’un uzlaştırıcı tutumunu takdirle hatırlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Kasım sonrasında Rusya ile yaşanan zor dönemde Belarus liderliğinin yansız ve uzlaştırıcı tutumunu takdirle hatırlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk’te temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Bağımsızlık Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede kapsamında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede gerçekleştirdiği konuşmada, Belarus’u ilk ziyaret eden Cumhurbaşkanı olduğu için memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, “24 Kasım sonrasında Rusya ile yaşanan zor dönemde Belarus liderliğinin yansız ve uzlaştırıcı tutumunu takdirle hatırlayacağız. Önümüzdeki sene ilişkilerimizin 25. yıl dönümü kutlayacağız. 25 yılda ilişkilerimizi dostluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde yeni seviyeye taşımayı arzu ediyoruz. İmzalayacağız siyasi bildiri bu irademizi teyit etmekte, yeni dönemin başlangıcını da simgelemekte. birlikte açılışını yaptığımız Minsk Camisi ise bu yeni dönemin ve dostluğumuzun müstesna bir nişanesi olmuştur. bugün imzalanacak anlaşmalar da ahdi zeminimizi kuvvetlendirecek. Ticari ve ekonomik ilişkiler noktasında 2015 yılında 400 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. İkili görüşmede de ifade ettiğim gibi 1 milyar dolar seviyesine taşıyabilirsek bu he iki ülke açısından çok isabetli bir gelişme olacaktır. sizlerle bu konuda mutabık olduğumuzu ikili görüşmede gördüm. Belarus’a en fazla doğrudan yatırım yapmış ülkelerden biri olma hasebiyle iş adamlarımızla yapacağımız toplantıda onlara vereceğimiz heyecan, teşvik Belarus’ta bu tür yatırımların daha da artacağını, iş adamlarımızın ortak yatırımlara gireceği inancımızı teyit edecektir” ifadelerini kullandı.

İş Forumunun somut projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut mekanizmaların çalıştırılması gerektiğini ifade etti. Turizmin iki ülke arasında önemli olduğunu kaydederek, 2015 yılında 204 bin Belarus vatandaşının ağırlandığını kaydetti. Bu sayının gelecekte yıllarda artacağına inandığını aktaran Erdoğan, “THY’nin Minsk’e sefer sayısını arttırma arzusunda. Bu konuda talimatlarınız Türkiye-Belarus arasındaki seferlerin artacağına özel sektör kuruluşlardan da bu hatta çalışma arzusunda olanlar mevcuttur” dedi.

Türk Akımı çalışmasının yanında TANAP projesinin mevcut olduğunu kaydeden Erdoğan, enerjiye ihtiyacın artması konusunda gerekli adımları atmaya hazır olunduğunu ifade etti. Belarus’un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğinin güçlü şekilde desteklendiğini bildiren Erdoğan, “Örgüt bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun başkanlığını daimi temsilcimiz Büyükelçi haluk ılıcak başarılı bir şekilde yürütmüştü. Görev süresi dolan Ilıcak’ın yerine Başbakanlık Müsteşarımız Kemal Madenoğlu’nu görevlendirdik. Belarus’u bu önemli süreçte yalnız bırakmamak için çalışma grubu başkanlığına sayın Madenoğlu’nu aday gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Annesi Alina Göçen tarafından babasının izni olmadan Belarus’a kaçırılan küçük Ekrem Deniz Göçen’in babasına iade edilmesi ya da iletişim kurulması konusunda destek beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eşi Volha Şuuzkaya, Mikail Polat’tan haber alamadığını belirten ve cezaevinde bulunan Mehmet Ağaç vatandaşımızın oğlu ile şahsi ilişki tesisi konusunda da yine yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Erdoğan, “Belarus’un AB ilişkileri noktasında da olumlu gelişmelerden bizler de memnuniyet duyuyoruz. AB’nin Belarus’a uyguladığı yaptırımları kaldırması son derece isabetli oldu. Belarus’a yönelik yaptırımlar başından beri karşı çıktık. Belafrus aleyhinde alınan kararlara bizler de katılmadı” dedi.

Ukrayna’daki bölgedeki durumu güvenlik ve istikrarı olumsuz etkilediğini kaydeden Erdoğan, “Sizin de bu bölgede bulunmanız sebebiyle sağladığınız katkı ve ev sahipliğini takdirle karşılıyoruz. emekli Büyükelçimiz Ertuğrul Apakan yönetimindeki AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu barış yolunda önemli işler yapıyor. Misyona desteğimiz önümüzdeki süreçte de devam edecektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, DEAŞ başta olmak üzere PYD-YPG’ye yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.

