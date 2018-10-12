'Türkiye ile Brunson hakkında anlaşma yapılmadı'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert olağan basın toplantısında bir Amerikan kanalında ABD ile Türkiye'nin cuma günü mahkemesi görülecek olan Rahip Brunson'un serbest bırakılması konusunda anlaşıldığı haberini yalanlayarak, “ABD ile Türkiye arasında bu konuda bir anlaşma yoktur” dedi.

Brunson'un serbest bırakılmasını en baştan beri istediklerini belirten Nauert, “Serbest bırakılması iki ülke ilişkileri için önemli bir adım olur” değerlendirmesinde bulundu. Davayı baştan beri tüm ABD hükümeti olarak takip ettiklerini söyleyen Nauert, “Rahip Branson çok uzun zamandır tutuklu” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayı ve ABD'nin bir ekip göndermesi ile ilgili gelen bir soruya ise Nauert, “Biz yardım teklifimizi yaptık, şu anda orada birinin olup olmadığını ben söyleyemem, Adalet Bakanlığına sormalısınız” açıklamasında bulundu.



Cemal Kaşıkçı'ya tam olarak ne olduğunu bilmediklerini belirten Nauert, “Çok fazla dedikodu dolaşıyor ancak biz kararlarımızı ve açıklamalarımızı gerçekler üzerine yapmalıyız” diye konuştu.Aydın Tuna Palabıyıkoğlu