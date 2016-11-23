MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DEBKA haber sitesi 14 Kasım tarihli “Obama, Trump’in, Putin, Erdoğan ve Suriye’yle bağını vuruyor” başlıklı haberinde şok iddialara yer verildi. Haberde Trump’ın hali hazırda Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ortadoğu’da bir plan geliştirmekte olduğu, Obama’nın da Trump’in öncelikli güvenlik ve dış politika başlığı olacak Suriye krizini bilerek seçtiği ve mevcut politikasıyla Trump’ı zor durumda bırakmayı amaçladığı iddia edildi.

ORTAK HAVA OPERASYONU

Sitede yer alan haberde Moskova ve Ankara’daki ‘haber kaynaklarından alınan bilgilere’ yer verildi. Sitedeki tüm haberlerde Mossad ajanları ‘haber kaynakları’ olarak geçmekte. Bu kaynaklara göre Trump’ın destekleyeceği, Putin’in hava desteği ve Türkiye’nin kara desteğiyle düzenlenecek ortak bir operasyon gerçekleştirilerek DAEŞ’ın başkenti Rakka’nın ele geçirileceği bilgisine yer verildi.

YENİ DÜZENE DOĞRU

Eşzamanlı olarak Rusya ve İran’ın da Halep’in doğusunda bulunan Suriyeli isyancıları püskürtmek için harekete geçeceği ve tüm bu planların Trump’in koltuğa oturmasının ardından, 2017 Ocak ayının ortasında başlatılacağı yönünde şok bir iddia ortaya atıldı. DEBKA’nın bu kuvvetli istihbaratlara dayanan haberi bir kez daha dünyada yeni bir düzenin oluşmaya başladığını ve Türkiye-ABD-Rusya ilişkilerinin yeni bir boyut kazandığını da gözler önüne serer nitelikte.

Emre Öztürk - Akşam gazetesi