Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşması imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 için imzalar Ankara'da atıldı. Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 S-400 sistemi ve 4 adet batarya satın alındı. S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

Savunma Bakanı Nurettin Canikli bu hafta içinde, Rusya'dan alınacak olan S-400 füzeleri için iki sistem, dört batarya olarak anlaşma sağlandığını belirterek, ödemenin bir kısmının kredi ile sağlanacağını belirtmişti.

"KREDİYİ RUBLE ÜZERİNDEN BORÇLANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tunus gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Savunma sanayinde S-400'lerle ilgili adımı attık. Kredi anlaşması ile ilgili olarak bu cuma Ankara'ya gelecekler ve kredi ile ilgili imzalar atılacak. İlk defa şöyle bir adım atılacak. Biz krediyi dolar üzerinden borçlanmayacağız, ruble üzerinden borçlanacağız. Hazine'nin borçlanmasından daha ucuza bir borçlanma olacak. Bu dolar bazında yüzde 3'e tekabül ediyor. Bize çok ciddi imkânlar sağlayan bir adım olacak. Temenni ederim ki diğer ülkelerle de yerli ve milli paralarla borçlanmalar yapılsın" ifadelerini kullanmıştı.

