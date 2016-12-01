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Türkiye ile Rusya imzayı attı

Türkiye ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları arasında 2017-2018 İstişare Eylem Planı imzalandı.

Türkiye ile Rusya imzayı attı

01 Aralık 2016 18:00

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında önümüzdeki iki yıl zarfında 16 farklı başlıkta icra edilecek istişarelere dair Eylem Planı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından 1 Aralık 2016’da Alanya’da imzalandı. Taraflar arasında dış politika alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini arttıracak olan bu belgenin normalleşme sürecinin siyasi ayağı bakımından önemli bir adım teşkil ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, metnin önce Başbakan Binali Yıldırım, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rusya’ya yapılacak resmi ziyaretler öncesinde imzalanması ileriye dönük güçlü bir işbirliği iradesinin ortaya konmuş olması açısından da anlamlı.

Etiketler: 2017-2018 İstişare Eylem Planı, Türkiye ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları


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