Ekonomi Bakanı Zeybekci ile Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Ulyukayev’ın görüşmesi sonrasında ortak bildiriye imza atıldı. Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ortak bildirinin, iki ülke teknik heyetlerinin çalışmaları ile oluşturulan ve Türkiye’ye yönelik ticari ve ekonomik yaptırımlar başta olmak üzere iki ülke ticaretinin önündeki engellerin tespiti ve ortadan kaldırılması, iki ülke yatırımlarını destekleyecek bir ortak yatırım fonu oluşturulması, ulusal paralarla ticaretin artırılması gibi önemli konuları içerdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bildiride; 5-8 Ekim 2016 tarihlerinde iki ülke teknik heyetleri arasında üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirilen hizmet ticareti ve yatırımlar anlaşması da yer almış ve bu anlaşmanın müzakerelerinin 2017 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması hususunda mutabık kalınmıştır. Aynı şekilde, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkileri açısından son derece önemli olan ve bir sonraki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı sırasında imzalanması planlanan Orta Vadeli Programına ilişkin çalışmalar da tamamlanmıştır. Ekonomi Bakanı Zeybekci bildirinin imzalanması vesilesiyle yaptığı konuşmada Rusya’nın Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlara da hatırlatarak, İki ülke ticari ilişkileri önünde önemli bir engel olan Yaş Meyve Sebze ithalatı yasağının da bir an önce kaldırılmasının beklendiğini ifade etmiştir. Bunun haricinde Türk firmalarının bazı sektörlerde faaliyet göstermesine ve Türk personel çalıştırmasına yönelik yasakların da bir an önce kaldırılması gerektiğini özellikle vurgulamıştır.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 12 Ekim 2016 tarihinde de Rus Enerji Bakanı Aleksander Novak ile birlikte İstanbul’da Karma Ekonomik Komisyon 14. Dönem Toplantısını gerçekleştirecektir."

Öte yandan, Rusya’ya yönelik ihracatın 2015 yılında 3.59 milyar dolar iken 2016 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 979 milyon dolar olduğu, Rusya Federasyon’undan ithalatın ise 2015 yılında 20.4 milyar dolar iken 2016 yılının ilk 8 ayında 10.2 milyar dolar olduğu bildirildi.