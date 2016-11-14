Uçuşun haftada bir defa her Çarşamba olmak üzere 23 Kasım tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor.

Nas Holding Group CEO'su Bander Al-Mohanna şu açıklamayı yaptı:

“Yolcularımızın taleplerini karşılama sorumluluğumuz nedeniyle, İstanbul ile Medine'yi birbirine bağlayan yeni bir direkt uçuş başlattık. Bundan dolayı, yalnızca firmamız havayolu piyasasındaki güçlü varlığını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonlarımızı geliştiriyor, böylece yolcularımız için özel ve eşsiz bir seyahat deneyimi sağlamaya katkıda bulunuyoruz. Bu, düşük maliyetli Türk havayolu şirketi “Pegasus ile yakın zamanda imzalanan kod-paylaşımı anlaşmasından sonra varış noktalarımıza Anadolu, Ankara, Hatay ve Trabzon'un yanısıra eklenen İstanbul, Antakya ve Adana dahil Türkiye'ye haftalık 11 uçuş sunacak genişleme programımızın bir parçasıdır.''