Türkiye ile Tunus arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere geldiği Afrika ziyaretinin son durağı Tunus’taki temasları kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi huzurunda iki ülke arasındaki 4 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında ilk olarak imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması’na Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Tunus Milli Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi imza koydu. Ardından Nakdi Yardım Uygulama Protokolü Anlaşması imzalandı. Çevre Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi imza koydu. Son olarak Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied Ladhari arasında imzalandı.