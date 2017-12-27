Diğer
Kategoriler

Türkiye ile Tunus arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus ziyareti kapsamında, Türkiye ve Tunus arasında 4 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Tunus arasında 4 anlaşma imzalandı

27 Aralık 2017 15:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere geldiği Afrika ziyaretinin son durağı Tunus’taki temasları kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi huzurunda iki ülke arasındaki 4 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında ilk olarak imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması’na Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Tunus Milli Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi imza koydu. Ardından Nakdi Yardım Uygulama Protokolü Anlaşması imzalandı. Çevre Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi imza koydu. Son olarak Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied Ladhari arasında imzalandı.

Etiketler: Tunus, Türkiye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç