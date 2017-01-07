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Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararlarında Başika açıklaması

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kararları yayımlandı.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararlarında Başika açıklaması

07 Ocak 2017 18:57
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Türkiye ve Irak Hükümeti arasında 07.01.2017 tarihinde Bağdat’ta gerçekleştirilen 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının kararları yayımlandı.

Bildiriye göre; iki taraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı çerçevesinde, karşılıklı güvenlik ve istikrarın sağlanacağını ve birlikte terörle mücadele etmeyi benimsediklerini vurguladı. İki taraf, Başika Kampı’nın bir Irak kampı olduğunu vurguladı. Irak tarafı, Başika kampı hususundaki tutumunun sabit olduğunu belirterek, Türk tarafının kuvvetlerini çekmeye yönelik süreci başlatması ve bu meselenin sona erdirilmesi gerekliliğini vurguladı.

Türk tarafı, Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu yineledi. Aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliği düzeyinin artırılmasının, terörden zarar gören bölgelerin yeniden inşasının ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Dicle ile Fırat Nehirlerine ait suların yönetiminde ve ortak su projelerinde işbirliğinin artırılması üzerinde anlaşıldı. Türkiye Hükümeti, Ninova’nın kurtarılması ve DEAŞ’ın varlığını yok etme operasyonları kapsamında; Irak Silahlı ve Güvenlik Kuvvetlerinin elde ettiği kayda değer ilerlemeyi takdirle karşıladığını belirtti.

İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti. İki taraf, iki ülke halkları arasındaki kültürel ve sosyal bağların kuvvetlendirilmesi, iki ülke vatandaşlarının kaynaşmalarına imkan sağlanması için kültür ve turizm alanında kapsamlı bir atılım yapılması gerekliliğini vurguladı. İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı. 

Caner Ünver

Etiketler: Başika açıklaması, Türkiye Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Ko


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