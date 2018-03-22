Türkiye İrlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda! Türkiye İrlanda canlı yayın

Türkiye İrlanda maçı ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Türkiye İrlanda maçına sayılı günler kaldı. Futbolseverler Türkiye İrlanda maçı ne zaman? Türkiye İrlanda maçı saat kaçta? Türkiye İrlanda maçı hangi kanalda gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Türkiye İrlanda maçı yarın saat 20.30’da gerçekleşecek. Mücadele ile ilgili tüm detayları ve Türkiye İrlanda canlı yayını burada bulabilirsiniz...

Mircea Lucescu: "Geleceği inşa ediyoruz"

A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti'yle oynanacak olan özel karşılaşma öncesinde TFF'nin Maç Kitabı yayınına yazı yazdı. Lucescu, geleceği inşa ettiklerini söyledi.

İrlanda Cumhuriyeti'yle 23 Mart'ta özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda mücadele öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu, Maç Kitabı yayınına yazı yazdı. Mircea Lucescu'nun yazısı şu şekilde: "UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası hedefiyle hep birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçmişten ders alarak geleceğe bakıyor ve yeni bir ekip kuruyoruz. Takdir edersiniz ki bu hiç de kolay bir iş değil. İrlanda Cumhuriyeti maçıyla birlikte Mart ve Mayıs-Haziran periyodunda çok fazla hazırlık karşılaşması oynayacağız. Bu süreçte form ve sağlık durumları elverdiği sürece Milli Takım’a katkı sağlayacak bütün tecrübeli oyunculara da kapımız açık. Türkiye'de futbola gönül vermiş, futbol adına çalışan herkese sesleniyorum: Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek. Türkiye, UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için çok yoğun bir mesai harcıyor. Elimizdeki stadyumlar Avrupa'da yok. Futbolun tüm paydaşları, akademilere, altyapıya ve gençlere daha fazla önem vermeli. A Milli Takım’ın gelecekteki mutluluğu, tamamen yeni nesiller için ne yaptığımıza bağlı. Eminim ki çıktığımız bu yolun sonunda karakteristik bir oyun yapısı olan, futbolcuların yeteneklerine uygun, uluslararası organizasyonlara katılımda süreklilik gösteren bir Milli Takım ortaya çıkacaktır."

Milli kadroya Emre Mor'un yerine Alper Potuk dahil edildi

A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Emre Mor'un yerine Alper Potuk dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Emre Mor'un yerine, Fenerbahçe futbolcusu Alper Potuk kadroya dahil edildi" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye İrlanda maçı 23 Mart Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele Antalya'da ve oynanacak. karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek

Millilerin yeni formaları tanıtıldı

A Milli Futbol Takımı'nın iç sahada ve deplasmanda giyeceği yeni formalar görücüye çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Milliler, iç saha formasını ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta giyecek.

Nike tarafından üretilen, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formalar, Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandı.

Ay-yıldız kalbin tam üstünde

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.

Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırıyor.

Türk Milli Takımı'nın 95 yıllık tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi.

Forma numaraları formanın sağ göğüs kısmına indirilerek, formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan oluşturuldu. Ayrıca önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geri bildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici Vapor Knit teknolojisi malzeme kullanıldı.

İç saha formasının şortları kırmızı renkte tasarlanırken, deplasman şortlarında beyaz tercih edildi. Şortların dar kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artırmak için önleyici Vapor Knit teknolojisiyle özel tasarlandı.





