Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43'üncü sıraya yükseldi

Bakan Varank, yatırımları kolaylaştırmak, yatırımların ihracata, istihdama ve teknolojiye katkılarını artırmak için tedbirler almaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Ekonomimizin daha üst basamaklara tırmanması ve kalıcı refah artışları, ancak daha fazla yatırım ve üretimle mümkün olacaktır. Bu yüzden gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların daha fazla doğrudan yatırım yapması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporu'nun bugün açıklandığını kaydeden Bakan Varank şunları dedi:

“Bu rapor, pek çoğunuzun aşina olduğu üzere ülkelerin yatırım ortamlarını inceleyerek, karşılaştırmalı bir İş Yapma Kolaylığı Endeksi hazırlıyor. Buna göre ülkemiz 190 ülke arasında bir önceki rapora göre 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde Türkiye'nin gösterdiği 17 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir. Ülkemizin son bir yılda yatırım ortamını geliştirmek adına attığı büyük adımlardan bazılarının henüz iş hayatına tam yansımadığı düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde daha da yukarı çıkmamız bu sürecin doğal sonucu olacaktır.”

Bu raporun ve İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nin 2003 yılından bu yana Dünya Bankası tarafından düzenli olarak yayımlandığına ve ülkelerin yatırım ortamlarını 10 alt başlık altında kıyaslamalı olarak değerlendirdiğine dikkat çeken Bakan Varank şunları kaydetti:

“Bu alt endeksler, inşaat izinlerinden krediye erişim prodesürlerine; vergi ödeme süreçlerinden dış ticarete kadar iş hayatının birçok evresini kapsamaktadır. Bahse konu kriterlerin her birinde en iyi performans gösteren ülkelere göre diğer ülkeler göreceli bir sıralamaya tabi tutulmakta ve 190 ülkeyle ilgili İş Yapma Kolaylığı sıralaması oluşturulmaktadır. Bu sıralama, uluslararası yatırımcılar tarafından yatırım kararı vermede karşılaştırmalı ve yol gösterici bir rehber olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları 16 yıldan bu yana 'Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)' tarafından koordine edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YOİKK sekreterya hizmetlerini yürütmektedir. Kurul, çalışmalarını kamu ve özel sektör (TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK) işbirliğiyle sürdürmektedir. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik her adım kamu ve özel sektörün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilmektedir. YOİKK bu alanda tüm dünyada örnek bir yapı olarak kabul edilmektedir. YOİKK kapsamında yapılan çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin asgari seviyeye indirilmesi, yatırım süreçlerine ilişkin süre ve maliyetlerin azaltılması hedeflenmektedir. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan YOİKK eylem planı çerçevesinde yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefleyen 7099 ve 7101 sayılı Kanunlar, bu yılın Mart ayında yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 7099 sayılı Kanun'la şirket kuruluşlarında ticaret sicil müdürlüklerinin tek durak haline getirilmesi; inşaat ruhsatı süreçlerinin sadeleştirilmesi; tapu işlemlerinin, dış ticaretin, telekomünikasyon altyapı izinleri süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik kapsamlı mevzuat değişiklikleri gerçekleştirildi. 7101 sayılı Kanun'la iflas erteleme kurumu kaldırıldı ve yeni bir kurtarma anlaşması sistemi getirildi. Bu sistemle şirketlerin ve alacaklıların haklarını etkin ve daha adil bir şekilde koruyabilmesine imkan sağlandı.”

Raporda Türkiye'ye ilişkin alt başlıklar incelendiğinde en çok ilerlemenin 52 basamakla sözleşmenin icrası konusunda, 45 basamakla krediye erişim prosedürlerinde, 37 basamakla inşaat izin süreçlerinde ve 30 basamakla şirket tasfiyesi başlıklarında gerçekleştiğinin görüldüğünü vurgulayan Bakan Varank şöyle devam etti:

“Bu gelişmeler yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kararlı tutumumuzun somut bir sonucudur. 'Sözleşmenin icrası' alanında sağlanan ilerleme, Adalet Bakanlığımızca yürütülen adli süreçlerin yakından takibi mekanizması sayesinde mümkün oldu. Krediye erişim, taşınır rehnine ilişkin düzenlemeler ile kolaylaştırıldı. Ayrıca, 'inşaat izinleri' ve 'şirket tasfiyesi' başlıklarında süreçlerin sadeleştirilmesi sonucunda kayda değer bir ilerleme sağlandı. Dünya Bankası Raporu'nda sağladığımız bu önemli gelişme özverili çalışmalarımızın gurur verici bir sonucu olmakla birlikte her zaman geldiği noktadan daha iyisi için çalışan hükümetimiz için elbette yeterli değildir. Yeni sistemde de tüm kamu paydaşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz ile birlikte iş ortamımızdaki iyileşmeyi daha ileri seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu başarılı ilerlemeye katkıları sebebiyle bir önceki dönem başbakan yardımcısı olarak görev yapan Sayın Recep Akdağ'a, Bakanlığımız ile uyumlu bir şekilde düzenlemeler konusunda katkı sağlayan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza ve özel gayretleri sebebiyle TOBB'a teşekkür ediyoruz.“