Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen II. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu’nda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, İslâm ülkelerinin dünyada sözü geçer hale gelmeleri için tüm Müslümanların 15 Temmuz’u doğru anlayıp İslâm dünyasının gözbebeği Türkiye’nin yanında olmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle 2005 yılında daha görünür hale gelen Türkiye-Afrika ilişkilerine eğitim alanında katkı sunmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, üniversite olarak İslâm coğrafyasıyla ilişkileri geliştirmek adına işbirliklerine önem verdiklerini ifade eden Duman; Türkiye ile Afrika’nın uzun zaman birbirinden kopuk olmasına sebep olarak, medeniyet mücadelesi içinde Müslümanların mağlup olmasını gösterdi.

“15 Temmuz mücadelemize destek verilmeli”

Aynı medeniyet havzasının insanları olarak uzun yıllar ayrı yaşamak zorunda kalındığını, Batı ile girilen mücadelede ayrı düşürüldüklerini belirten Duman, “Çok şükür kendimize gelmeye başladık. Artık sağımızda, solumuzda neler yaşanıyor biliyoruz. Türkiye olarak Müslüman dünyasının sorunlarının farkındayız. Habeşistan’da, Nijerya’da, Mısır’da, Arakan’da eşimiz, dostumuz varmış demeye başladık. Ama maalesef yüzümüzü hangi Müslüman ülkeye çevirsek büyük problemlerin yaşandığını görüyoruz. Bize “gelin” diyen dostlarımız için ne zaman başımızı kaldırsak bir yerlerden darbe alıyoruz. Biz 15 Temmuz’da büyük bir mücadelenin içinden çıktık. Mücadelemizde bize destek olunmazsa kendi ülkemizi korumak çabası dışında bir şey yapamayız. Biz güçlü olursak elimizi başka ülkelere uzatabiliriz.” diye konuştu.

“Türkiye, İslâm Ülkelerinin birinci Ülkesi”

Şu an bu sempozyumu yapamayabilirdik diyerek 15 Temmuz’un ne anlama geldiğini milletçe çok iyi idrak ettiklerini belirten Duman, “Dostlarımızın, İslâm ülkelerinin de ülkemizi doğru anlamasını bekliyoruz. Dostluk kurabilmek, ilişkilerimizi geliştirebilmek için Türkiye’ye ne olduğuna içeriden bakmalılar. İkinci ülkeniz derler ya, Türkiye İslâm ülkelerinin birinci ülkesidir. Müslümanların birinci ülkesi olan Türkiye’ye sahip çıkılması sayesinde İslâm ülkeleri dünya üzerinde söz sahibi olabilir.” dedi.