Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz Gümüşhane’de

Keyvenim Restoranda düzenlenen programda spor il temsilcileriyle buluşarak onların sorunlarını dinleyen ve konuları ilgili federasyon başkanlarına ileteceğini kaydeden Huysuz, Gümüşhane’ye sadece hoşbeş etmeye gelmediklerini, sorunları hep birlikte aşacaklarını söyledi.

Yeni fikirlere açık olduklarını ve eskiden kalma ‘bizim bildiğimiz mutlaka doğru’ diye bir şeyin söz konusu olmadığını ifade eden Huysuz, “Burada alınacak kararlar bize öncülük yapacaktır. Federasyonun buradaki gözü kulağı sizsiniz. Sizin kararlarınıza biz imza atıyoruz. Elimizden gelen her şeyde varız. 81 ilde judo var. Her ilde organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bu sorunları hep birlikte aşacağız inşallah” dedi.

Konuşmasında sporcu ve antrenör geçmişinden de bahseden Huysuz, “Sporun olduğu her yerde olmak zorundayız. Sorunları çözebilmek için, sporun içinden geldiğim için sorunlarını biliyorum. Sizlerin bizlere aktardığı sorunları çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir toplantı hem Gümüşhane’ye hem de judoya katkı sağlayacaktır. İl temsilcilerinin bir arada olması sorunları daha hızı çözecektir. Bizde elimizden gelen desteği sağlarız. Diğer federasyonlara da sorunlarınızı iletiriz. İnşallah hep beraber daha büyük spor organizasyonlarına birlikte imza atarız” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan da dünyada üç büyük sektörden birisinin spor olduğunun altını çizerek, Gümüşhane’de ulusal liglerde mücadele eden 6 spor kulübünün yıllık yaklaşık 50 milyon lira gideri olduğuna değindi.

Spor kulüplerinin 50 milyon harcadığı şehirde 2016 Rio Olimpiyatlarına 2 sporcu gönderdiklerini, 13 bin lisanslı sporcuları olduğunu belirten Aslan, bir şehirde spora ivme kazandırabilmenin iki yolunun antrenör müessesi ve tesis olduğunu söyledi.

Sporun içinden gelen, federasyon ve kulüp başkanlığı yapmış bir Spor Bakanını şans olarak nitelendiren Aslan, “İnanıyorum ki spor açısından bakıldığında önemli bir ivme kazandıracağı inancındayım. Spor Bakanlığı ciddi anlamda ivme kazandı. Bunun sonucunu inşallah bir iki ay içinde meyvelerini toplamaya başlayacağız. Bu işe duyarlı, bu işi kendine dert edinen diğer federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim işimiz ve en iyi şekilde yapmak zorundayız” dedi.

Judo Federasyonu Başkanı Huysuz’dan yaz aylarında Gümüşhane’de bir Türkiye Şampiyonası organizasyonu sözünü aldıklarını dile getiren Aslan, “2 olimpiyat, 38 milli sporcusuyla branşlarda yaptığı ivmelerle, bu şehirde marka olmuş çocuklarıyla Gümüşhane, 105 kez şampiyon çıkarmış üst üste 4 kez olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş tek sporcu olan Muzaffer Demirhan’ın şehridir. Marka isimler çıkarabiliriz. Ama burada 1 spor salonumuz, 6 takımımız var. İster istemez amatör ve okul sporları sekteye uğruyor. Gece gündüz çalışıp üretmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Judo İl temsilcisi Yaşar Köse, Belediye Spor Müdürü Arife Eleman ve diğer spor il temsilcilerinin de söz aldığı toplantıda spor camiası hem faaliyetlerinden hem de sorunlarını tartıma ve çözüm yollarını arama şansı elde etti.

Recep Ergin