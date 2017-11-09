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Türkiye Karate Şampiyonası Çerkezköy'de başladı

Çerkezköy Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 29 Ekim Spor Kompleksi'nde yaklaşık 700 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Karate Şampiyonası Çerkezköyde başladı

09 Kasım 2017 19:05

Türkiye Karate Federasyonu'nun organize ettiği ve Çerkezköy Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Veteranlar Kata Kumite kategorisinde gerçekleştirilen karşılaşmalarla start aldı. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 700 sporcunun katıldığı turnuva toplam 4 gün sürecek.

Turnuvanın 2'inci günü Bayan Kumite müsabakaları ile devam edecek ve saat 17.00'da da açılış seremonisi yapılacak. Turnuvanın 3'üncü gününde Bay Kumite müsabakaları gerçekleştirilecek. Turnuvanın son gününde ise final müsabakaları gerçekleştirilecek. Final müsabakaları Sports TV'den de canlı olarak yayınlanacak.
Turnuva dereceye giren sporcular için gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek. 

Etiketler: türkiye karate şampiyonası

 

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