Türkiye Karate Şampiyonası Çerkezköy'de başladı

Türkiye Karate Federasyonu'nun organize ettiği ve Çerkezköy Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Veteranlar Kata Kumite kategorisinde gerçekleştirilen karşılaşmalarla start aldı. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 700 sporcunun katıldığı turnuva toplam 4 gün sürecek.

Turnuvanın 2'inci günü Bayan Kumite müsabakaları ile devam edecek ve saat 17.00'da da açılış seremonisi yapılacak. Turnuvanın 3'üncü gününde Bay Kumite müsabakaları gerçekleştirilecek. Turnuvanın son gününde ise final müsabakaları gerçekleştirilecek. Final müsabakaları Sports TV'den de canlı olarak yayınlanacak.

Turnuva dereceye giren sporcular için gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.