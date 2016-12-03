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Türkiye Karate Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Kuşadas’nda düzenlenen Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Karate Şampiyonası devam ediyor

03 Aralık 2016 15:17


İlk iki gün sonunda ödül kazanan sporcular için tören düzenlendi. Törende yürüme sorunu yaşayan ve iki yıl önce İzmir Kemalpaşa Karate İhtisas Kulübü’nde karate sporu ile tanışarak sağlık sorunlarını büyük ölçüde aşmayı başaran 17 yaşındaki Yiğit Türk’ün kata gösterimi büyük bir ilgiyle izlendi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 17-21 yaş arası 1600 sporcunun katıldığı Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nın ödül törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası İlçe Spor Müdürü Canan Gürer ve Federasyon Temsilcileri katıldı.Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Etiketler: Türkiye Karate Federasyonu, türkiye karate şampiyonası


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