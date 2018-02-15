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Türkiye, Kardak'ın gözetleneceği adaya ilk kazmayı vurdu

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarının 2 mil uzağında olan Çavuş Ada'da, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından termal kameralarla gözetleme yapılacak kulelerin inşaatına başlandı. Deniz yolu ile getirilen iş makineleri, adaya ilk kepçeyi vurdu.

Türkiye, Kardakın gözetleneceği adaya ilk kazmayı vurdu

15 Şubat 2018 13:31

Yaklaşık 2 yıl önce projesi tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde ise ihalesi yapılan gözetleme kulesi için deniz araçlarıyla adaya iş makineleri taşındı. Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Ada'ya inşa edilecek gözetleme kulesi için sabah saatlerinde iş makineleri adaya ulaştı. Deniz aracı ile getirilen iş makineleri adaya çıktı. Gümüşlük sahilinden kalkan deniz aracı, yaklaşık 1 saatte adaya vardı. 

Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

İş makinelerinin ilk kazmayı vurmasıyla, Kardak kayalıklarını 24 saat izleyecek olan Türk askeri için Çavuş Ada'ya kule inşası başladı. Yasa dışı göçlerin geçişini, sınır ihlallerinin yapılmasını engellemek amaçlı kurulacak olan kulede bulunacak kameralarla Kardak kayalıkları da 24 saat izlenebilecek.

Öte yandan, Kardak kayalıkları bölgesinde Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı 2 bot ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 2 hucum bot bekleyişini sürdürüyor. 

Eren Ayhan

Etiketler: Kardak, Türkiye

 

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