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Türkiye kışı, onlar yazı yaşıyor

Türkiye kışı, onlar yazı yaşıyor
Türkiye kışı, onlar yazı yaşıyor

Türkiye'nin birçok bölgesi kara teslim olurken turizmin göz bebeği Bodrum'da ise sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

Bodrum'da 2 gündür süren fırtına yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Ekim son haftası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte birçok vatandaş sahil kenarındaki kafeteryaları doldurdu. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortaken sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Yazdan kalma bir gün yaşayan Bodrumlular sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. 

Ülkenin birçok bölgesinde kar etkili olurken Güney Ege kıyıları yazdan kalma günler yaşıyor. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı eksi 10 derece kadar düşerken Bodrum'da ise hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise hafta sonu pastırma sıcaklarıyla beraber sarı yazın geleceği öğrenildi.  

Eren Ayhan

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