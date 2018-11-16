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Türkiye Kosova Büyükelçisi Kılıç'ın aracı zincirleme kazaya karıştı

Türkiye Kosova Büyükelçisi Kılıç'ın aracı zincirleme kazaya karıştı
Türkiye Kosova Büyükelçisi Kılıç'ın aracı zincirleme kazaya karıştı

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın aracı Gilan-Priştine karayolunda meydana gelen zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın aracı Gilan-Priştine karayolunda Türkiye saati ile 19.00'da meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonucu, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi Kılıç da kazada hafif yaralandı. Priştine Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükelçi Kılıç'ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor. 

Ercan Kasap
 

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