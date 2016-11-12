2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Türkiye, Antalya’da Kosova’yı ağırladı. Mücadele ay-yıldızlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Burak Yılmaz ile 55. dakikada Volkan Şen kaydetti.
Grupta ilk galibiyetini elde eden Türkiye puanını 5’e çıkarırken, Kosova ise 1 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu ile girdiği verkaç sonrasında topla buluşan Volkan Şen sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmadan geri döndü.
19. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
26. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Volkan Şen topu soluna alıp şutunu çekti ancak kaleci Samir Ujkani topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
27. dakikada Aushi’den topu kurtaran Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci topu parmaklarının ucuyla çeldi.
30. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunda kaleci Samir Ujkani uzak direğe giden topu kornere çeldi.
39. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası içine ortasında Volkan Şen yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda yerden de seken top kaleci Samir Ujkani’den geri geldi.
45. dakikada Rashica’nın sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Berisha gelişine dokundu. Sert şuttan top yan kale direğinden oyun alanına döndü.
51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Mallı rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Yerden pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla direk dibine yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0
55. dakikada ceza yayı içinden Arda Turan’ın ceza sahasına havalandırdığı topta Burak Yılmaz kalecinin üzerinden aşırdı, ancak top üst direkten geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Volkan Şen sol ayağıyla topu boş kaleye gönderdi. 2-0
61. dakikada kazanılan korneri sol kanattan Berisha penaltı noktasına gönderdi. Rrahmi’nin kafa vuruşunda kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.
67. dakikada Volkan Sen’in pasında ceza sahası içine inen Gökhan Gönül, pasını penaltı noktası üzerine çevirdi. Yunus Mallı’nın gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Tomas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Zsolt Varga xx
Türkiye: Volkan xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Ahmet Çalık xx, Gökhan Gönül xx, Selçuk İnan x, Hakan Çalhanoğlu xxx, Oğuzhan x (Yunus Mallı dk. 46 xx), Arda xx, Volkan Şen xxx (Cengiz Ünder dk. 76 x), Burak Yılmaz xx (Cenk Tosun dk. 87 ?)
Yedekler: Muammer, Harun, Şener, İsmail, Tolga, Mehmet Batdal, Yalçın, Emre Çolak, Kaan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kosova: Ujkani xx, Kololli x, Pinishi x, Rrahmani xx, Perdedaj xx, Alushi xx, Zeneli xx, Berisha xx, Shala xx, Rashica xx, Muriqi x
Teknik Direktör: Albert Bunjaku
Yedekler: Nurkovic, Hajdini, Vojvoda, Pepa, Halimi, Meha, Paqarada, Zejnullahu,Aliti, Berisha
Goller: Burak Yılmaz (dk. 51), Volkan Şen (dk. 55) (Türkiye)
Sarı kartlar: Rrahmani, Alushi (Kosova), Burak (Türkiye)