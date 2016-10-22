Satışı TFF’nin resmi bilet satış sitesi ‘bilet.tff.org’ üzerinden devam eden biletlere taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Üç kategori halinde satışa çıkartılan bilet fiyatları şöyle: 1. Kategori: 50 TL, 2. Kategori: 30 TL,3. Kategori: 15 TL

Müsabakaya 1 kişinin en fazla 4 adet bilet satın alabileceği,ayrıca ‘bilet.tff.org’ üzerinden alınan biletlerin, taraftarlara TFF tarafından ücretsiz kargo ile ulaştırıldığı kaydedildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye-Kosova maçının biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü üyelerine öncelikli olarak satışa çıktığı, Milli Takım Taraftar Kulübü’ne ‘taraftarkulubu.tff.org’ üzerinden üye olanların öncelikli bilet satışının dışında Milli Takım ürünlerini indirimli olarak satın alma vb. haklara da sahip olduğu ifade edildi.

Antalya Stadyumu’ndaki 4. milli maç

Türkiye - Kosova müsabakası, Antalya Stadyumu’nda A Milli Takım'ın oynayacağı dördüncü karşılaşma olma özelliğini taşıyor. A Milli Takım, daha önce Antalya Stadyumu’nda İsveç, Karadağ ve Rusya ile hazırlık maçı yapmıştı. Böylelikle A Milli Takım, Kosova maçı ile Antalya Stadyumu’ndaki ilk resmi karşılaşmasını da oynamış olacak.