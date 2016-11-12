Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Türkiye Kosova milli maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? (Türkiye Kosova maçı)

Türkiye Kosova milli maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? (Türkiye Kosova maçı)

Son maçında İzlanda'dan kötü bir yenilgi alan A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında Kosova'yı konuk ediyor. Milli maça dair aklınızda yer alan ''Türkiye Kosova maçı ne zaman, Türkiye Kosova maçı saat kaçta; hangi kanalda'' gibi sorularınıza haberimiz aracılığıyla cevap bulabilecek ve bu önemli karşılaşma hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz...

Türkiye Kosova milli maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? (Türkiye Kosova maçı)

12 Kasım 2016 19:25
A Milli Takım, Kosava maçı hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

A Milli Takım, Kosava maçı hazırlıklarını sürdürdü

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cumartesi günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, kamp yaptığı Belek’te basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların keyifli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim sürekli oyuncularını uyararak baskı yapmalarını istedi. Milli Takım'ın oynayacağı bu mücadeleye ile ilgili ''Türkiye Kosova milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularınıza haberimizde cevap bulabileceksiniz

Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı

Antrenmana bel ağrısı ve hamstringinde sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile ayak bileğinde burkulma olan olan Enes Ünal katılmadı. İkili kendileri için belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştı. Enes'in durumu yapılacak detaylı tetkik ve muayenelerin ardından netlik kazanacak. Diğer taraftan A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikayeti ile katılan Ömer’in bugün çekilen MR’ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi. Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı. 

Arda Turan, A Milli Takım kadrosuna alındı; Kadroda kimler var?

A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.

Bir süredir milli takım kadrosuna dahil edilmeyen Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül aday kadroda yer aldı.

A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir FK), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (SC Freiburg), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir FK), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (RC Deportivo de La Coruna), Hakan Çalhanoğlu (Bayer 04 Leverkusen), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (FC Barcelona), Volkan Şen (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Beijing Guoan FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (FC Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)" 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 12 Kasım 2016 (Cumartesi)

Stadyum: Antalya Stadyumu

Maçın hakemi: Tamas Bognar 

Canlı Yayın: TV 8 (Şifresiz)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Kosova'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 12 Kasım Cumartesi günü 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya Stadyumu'nda karşılaşacağı Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya Stadyumu'nda cumartesi günü saat 20.00'de Türkiye ile deplasmanda oynayacak olan Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Albert Bunjaki'nin oluşturduğu Kosova A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89), Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Lausanne), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Enis Alushi (Nürnberg), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), Alban Meha (Atiker Konyaspor), Herolind Shala (Kasımpaşa), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg), Albert Bunjaku (Saint Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği)"
Kosova, bugün Türkiye'ye gelecek ve maçın oynanacağı Antalya'da kampa girecek. Kosova A Milli Takımı, maç öncesi antrenmanını 11 Kasım 2016 cuma günü, maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda saat 17.30'da gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Bu antrenmandan önce saat 17.00'de Kosova A Milli Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki ve kadrodan bir oyuncu Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. 

Türkiye - Kosova maçına Macar Hakem

Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda kendi evinde oynayacağı Kosova maçını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak. 

Türkiye - Kosova maçı biletleri kaç para? İşte fiyatlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan maçın biletlerinin gişe satışı başladı.

A Milli Takım'ın, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin gişe satışı başladı. Müsabaka biletlerinin internet satışı ise bugün itibariyle sona erdi.

Türkiye - Kosova maçının bilet satışı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Antalya Stadyumu'nda bulunan bilet gişelerinden yapılacak. Bilet gişeleri, bilet kalması halinde maç günü de açık olacak. Müsabakaya 1 kişi, en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor.

Türkiye - Kosova maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 50 TL
2. Kategori: 30 TL
3. Kategori: 15 TL 

 

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: Dünya Kupası elemeleri, kosova, tür kosova hangi kanalda, Türkiye, Türkiye Kosova maçı, TÜRKİYE KOSOVA milli maçı ne zaman, türkiye kosova saat kaçta, türkiye kosova şifresiz mi, tv 8 de mi maç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • alaattin canıgüleç : 09 Kasım 2016, Çarşamba 09:29
    00
    MİLLİ MAÇLARI BURSADA YENİ STADDA OYNATMAYI DÜŞÜNMÜYORMU FUTBOL FEDARASYONU TÜRKİYENİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞEHRİ BURSADA MİLLİ MAÇ SETREDEMİYORUZ YOKSA BURSA CEZALIMI
SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!