A Milli Takım, Kosava maçı hazırlıklarını sürdürdü

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cumartesi günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, kamp yaptığı Belek’te basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların keyifli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim sürekli oyuncularını uyararak baskı yapmalarını istedi. Milli Takım'ın oynayacağı bu mücadeleye ile ilgili ''Türkiye Kosova milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularınıza haberimizde cevap bulabileceksiniz

Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı

Antrenmana bel ağrısı ve hamstringinde sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile ayak bileğinde burkulma olan olan Enes Ünal katılmadı. İkili kendileri için belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştı. Enes'in durumu yapılacak detaylı tetkik ve muayenelerin ardından netlik kazanacak. Diğer taraftan A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikayeti ile katılan Ömer’in bugün çekilen MR’ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi. Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı.

Arda Turan, A Milli Takım kadrosuna alındı; Kadroda kimler var?

A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.

Bir süredir milli takım kadrosuna dahil edilmeyen Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül aday kadroda yer aldı.



A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir FK), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (SC Freiburg), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir FK), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (RC Deportivo de La Coruna), Hakan Çalhanoğlu (Bayer 04 Leverkusen), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (FC Barcelona), Volkan Şen (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Beijing Guoan FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (FC Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)"

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 12 Kasım 2016 (Cumartesi)

Stadyum: Antalya Stadyumu

Maçın hakemi: Tamas Bognar

Canlı Yayın: TV 8 (Şifresiz)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Kosova'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 12 Kasım Cumartesi günü 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya Stadyumu'nda karşılaşacağı Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya Stadyumu'nda cumartesi günü saat 20.00'de Türkiye ile deplasmanda oynayacak olan Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Albert Bunjaki'nin oluşturduğu Kosova A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89), Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Lausanne), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Enis Alushi (Nürnberg), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), Alban Meha (Atiker Konyaspor), Herolind Shala (Kasımpaşa), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg), Albert Bunjaku (Saint Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği)"

Kosova, bugün Türkiye'ye gelecek ve maçın oynanacağı Antalya'da kampa girecek. Kosova A Milli Takımı, maç öncesi antrenmanını 11 Kasım 2016 cuma günü, maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda saat 17.30'da gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Bu antrenmandan önce saat 17.00'de Kosova A Milli Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki ve kadrodan bir oyuncu Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye - Kosova maçına Macar Hakem

Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda kendi evinde oynayacağı Kosova maçını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

Türkiye - Kosova maçı biletleri kaç para? İşte fiyatlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan maçın biletlerinin gişe satışı başladı.

A Milli Takım'ın, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin gişe satışı başladı. Müsabaka biletlerinin internet satışı ise bugün itibariyle sona erdi.

Türkiye - Kosova maçının bilet satışı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Antalya Stadyumu'nda bulunan bilet gişelerinden yapılacak. Bilet gişeleri, bilet kalması halinde maç günü de açık olacak. Müsabakaya 1 kişi, en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor.

Türkiye - Kosova maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 50 TL

2. Kategori: 30 TL

3. Kategori: 15 TL

RIDVAN TURŞAK