Türkiye Kudüs için ayakta

İsrail'in yaptığı katliamı protesto etmek için düzenlenen 'Zulme lanet Kudüs'e destek' mitingine vatandaşlar akın etti. İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlar miting alanını doldurdu. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin'e destek olmak için gelen vatandaşlar, “Kudüs için buradayız, Allah yardımcıları olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli el ele mitinge katılanları selamladı

Yenikapı'daki "Zulme lanet Kudüs'e destek" katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el ele mitinge katılanları selamladı.

Yenikapı'daki " Zulme lanet Kudüs'e destek" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden indikten sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte yürüyerek miting alanına geldi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile kürsüye çıkarak vatandaşları selamladı.

Vatandaşlar alana koşarak girdi

İsrail’in Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitinginde hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar alana koşarak giriş yaptı.

ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiğini Kudüs’e taşımasının ardından Filistin’de düzenlenen protesto gösterilerinde 62 Filistinli şehit edilmiş binlerce kişi yaralanmıştı. İsrail’in Gazze şeridinde gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek için Yenikapı Miting Alanında ‘Zulme Lanet, Kudüs’e destek mitingi düzenlendi. Günler öncesinde başlayan miting hazırlıkları sabah saatlerinde tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Miting alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır olarak bekletildiği alana vatandaşlar yapılan aramaların ardından girmeye başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar alana koşarak girdi.

Yerli ve yabancı basın mensupları da dev mitingi takip etmek için yerlerini aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitinginde konuştu

Devlet Bahçeli: Gazze'deki masumlar için ayaktayız

"İman dolu gönüllerimizle günahkarlara aşılmaz duvarlar ördük"

"Kardeşlerimiz bilsinler ki; yalnız, çaresiz, sahipsiz değiller"

"ABD'nin hastalıklı yönetimi yangına körükle gitmiştir"

"MHP Genel Başkanı Bahçeli: BM üç maymunu oynamaktadır, ahlaken çökmüştür. Nerede insanlık, nerede medeniyet?"

"Kudüs, İslam'dan koparılamaz. Kudüs miraçtır, kıbledir, namustur. Bu namusa el uzatanlar kaybetmeye mahkumdur"

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah : "ABD'nin yaptığı şey tahrik edici "

Yenikapı'daki " Zalime lanet Kudüs'e destek" mitingine katılan Rami Hamdallah, "ABD'nin yaptığı şey tahrik edicidir"dedi.

Yenikapı'daki " Zalime lanet Kudüs'e destek" mitingine katılan Rami Hamdallah bir konuşma yaptı. Hamdallah, "Türkiye tarihte olduğu gibi aynı rolü üstlenmektedir. Dünyada mazlumların sesi olmuştur. ABD Başkanı Trump büyük bir yanlışın içindedir. Başkenti Kudüs'e taışmakla büyük bir hata yapmıştır . Kudüs'ün bir Filistin şehir olduğunu unutmaktadırlar. Bir emrivakiyi gerçekleştirmişlerdir. ABD'nin yaptığı şey tahrik edici ve kışkırtıcıdır. Buradan bütün dünyaya Kudüs'e sahip çıkmaların çağrısında bulunuyorum. ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut halinde mücadele etmeliyiz. Zalim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve işgali son bulmalıdır. Gazze'deki Kardeşlerimize alçakça bir katliam yaptılar. Gazze'ye karşı abluka 11 yıldır devam ediyor artık bunun sonlandırılması gerekiyor. Kudüs Filistin'in başkent olarak layık olduğu yerde olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yenikapı'da Kudüs'e destek mitingi" Başbakan Yıldırım konuştu

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Mescid-i Aksayı İstanbul'dan selamlıyorum. Filistin'e selam olsun. İsrail zulmünü lanetlemek için bir araya geldik. Bugün bu zulüm karşısında ülkemizin safını duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Eşkiyadünyaya hükümdar olmaz diye haykırıyoruz. Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma yarabbim.