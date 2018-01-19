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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi başladı.

Türkiye Kupasında kuralar çekildi! İşte G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaşın rakipleri...

19 Ocak 2018 15:07

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekim töreni başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Akhisarspor kuraya seri başı olarak girecekken, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Giresunspor ie seri başı olmayan takımlar arasında yer alacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

İşte eşleşmeler

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Fenerbahçe - Giresunspor

Akhisarspor - Kayserispor

Galatasaray - Konyaspor

 

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