Türkiye Kupası'nda üç büyüklerin rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminde 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Kupada 5. tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk maçlar ise 28-29-30 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki eşleşmeler şöyle:
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Kars 36spor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Grandmadical Manisapor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
Kayserispor - Eyüpspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu