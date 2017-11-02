Diğer
Kategoriler

Türkiye Kupası'nda üç büyüklerin rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Türkiye Kupasında üç büyüklerin rakipleri belli oldu

02 Kasım 2017 15:31

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminde 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Kupada 5. tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk maçlar ise 28-29-30 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki eşleşmeler şöyle:

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Kars 36spor - Gençlerbirliği
Beşiktaş - Grandmadical Manisapor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
Kayserispor - Eyüpspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor 

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç