Türkiye Kupası'nda üç büyüklerin rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminde 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Kupada 5. tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk maçlar ise 28-29-30 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki eşleşmeler şöyle:

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Kars 36spor - Gençlerbirliği

Beşiktaş - Grandmadical Manisapor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

Kayserispor - Eyüpspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu