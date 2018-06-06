Türkiye liglerinin oyuncu fabrikası: Eczacıbaşı

Sarıyer Belediyespor ve Karayolları Spor Kulübü ile işbirliği yapan Eczacıbaşı Spor Kulübü, Genç Takım oyuncularının lig sistemi içinde daha ileri seviye deneyim kazanması için diğer lig takımlarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. 18 yaş ve üzeri oyuncular ile genç takım oyuncularının, ağırlıklı olarak Vestel Venus Sultanlar Ligi ile birinci ligde yer alan takımlara kiralanarak, hem maçlarda daha fazla süre alarak tecrübe kazanmalarını hem de gelişimlerinin hızlanmasını hedefleyen proje kapsamında, yeni sezonda genç oyunculardan Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Ceren Domaç ve Sinem Beyazıt Sarıyer Belediyespor’da, Rida Erlalelitepe ve Yasemin Güveli Karayolları’nda, Janset Erkul ve Arelya Karasoy Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün altyapısından yetişmiş olan 26 oyuncu Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde, 20 oyuncu da Birinci Lig’de forma giymişti.