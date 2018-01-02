Diğer
Kategoriler

Türkiye Maden İşçileri Sendikasına 15 Temmuz plaket

Fettullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Soma’yı yalnız bırakmayan, 10 binin üzerinde madenci üyesiyle Soma’nın en büyük sivil toplum örgütü olan Maden İşçileri Sendikasını temsilen Tamer Küçükgencay ve Zekeriya Aydın Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’yi makamında ziyaret etti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikasına 15 Temmuz plaket

02 Ocak 2018 21:53

Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay ve Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın 15 Temmuz’da yaşanan hain FETÖ darbe girişimi anısına belediyeyi ziyaret etti. Misafirleri kapıda karşılayan Belediye Başkanı Hasan Ergene Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay’a ve Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın’a 15 Temmuz plaketi ile demokrasi nöbetinde çekilmiş fotoğrafları takdim ederek şunları vurguladı: “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi gecesinde Somamızın en büyük sivil toplum örgütü Maden İşçi Sendikamızı temsilen Tamer Başkanımız ile Zeki Başkanımız bizi yalnız bırakmadılar o gece. Tamer Başkanımız mikrofonu alarak güzel bir konuşma da yaptı. Darbenin ne kadar büyük bir felaket olduğunu, yaşanan olayın nelere mal olduğunu o gece ifade etti, kahramanlık gösterdi. Dolayısıyla bizde bu plaketle o günün anısına kendilerine teşekkür etmek istedik."

"15 Temmuz'u asla unutmayacağız"

Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin taktim ettiği plaketi bütün maden işçileri adına aldığını belirten Tamer Küçükgencay şunları söyledi: “15 Temmuz’u asla unutmayacağız. Bu plaketi bütün maden işçileri adına alıyorum. O gün bizler olması gerekeni yaptık. Sivil toplum örgütlerinin demokrasiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Darbe gelişmemiş toplumların kendine göre kurtuluşu ile ilgili değer olarak görülebilir. Darbe hiçbir zaman, hiçbir yerde yararlı ve faydalı şeyler vermez. Bizim ordumuzdan beklentimiz, ülkemizin sınırlarını iç ve dış düşmanlara karşı koruması."

Demokrasi için, cumhuriyet için maden işçileri olarak canlarını seve seve vereceklerini cumhuriyete ve demokrasiye devamlı sahip çıkacaklarını belirten Tamer Küçükgencay, “15 Temmuz şehitlerine Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize geçmiş olsun, ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Nazik davetinden ve desteklerinden ötürü başkanıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan 1 milyon işçinin taşeron kadroya geçmesi düşüncelerini saygıyla karşıladığını belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay, “Aynı yerde aynı şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın haklarında ayrım olmasın. Tüm işçilerimizin aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bir tek taşeron işçisi kalmayıncaya kadar mücadele vermeye devam edeceğiz” dedi. 

Yılmaz Sarıpınar
 

Etiketler: maden işçileri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç