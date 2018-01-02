Türkiye Maden İşçileri Sendikasına 15 Temmuz plaket

Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay ve Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın 15 Temmuz’da yaşanan hain FETÖ darbe girişimi anısına belediyeyi ziyaret etti. Misafirleri kapıda karşılayan Belediye Başkanı Hasan Ergene Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay’a ve Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın’a 15 Temmuz plaketi ile demokrasi nöbetinde çekilmiş fotoğrafları takdim ederek şunları vurguladı: “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi gecesinde Somamızın en büyük sivil toplum örgütü Maden İşçi Sendikamızı temsilen Tamer Başkanımız ile Zeki Başkanımız bizi yalnız bırakmadılar o gece. Tamer Başkanımız mikrofonu alarak güzel bir konuşma da yaptı. Darbenin ne kadar büyük bir felaket olduğunu, yaşanan olayın nelere mal olduğunu o gece ifade etti, kahramanlık gösterdi. Dolayısıyla bizde bu plaketle o günün anısına kendilerine teşekkür etmek istedik."

"15 Temmuz'u asla unutmayacağız"

Belediye Başkanı Hasan Ergene’nin taktim ettiği plaketi bütün maden işçileri adına aldığını belirten Tamer Küçükgencay şunları söyledi: “15 Temmuz’u asla unutmayacağız. Bu plaketi bütün maden işçileri adına alıyorum. O gün bizler olması gerekeni yaptık. Sivil toplum örgütlerinin demokrasiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Darbe gelişmemiş toplumların kendine göre kurtuluşu ile ilgili değer olarak görülebilir. Darbe hiçbir zaman, hiçbir yerde yararlı ve faydalı şeyler vermez. Bizim ordumuzdan beklentimiz, ülkemizin sınırlarını iç ve dış düşmanlara karşı koruması."

Demokrasi için, cumhuriyet için maden işçileri olarak canlarını seve seve vereceklerini cumhuriyete ve demokrasiye devamlı sahip çıkacaklarını belirten Tamer Küçükgencay, “15 Temmuz şehitlerine Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize geçmiş olsun, ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Nazik davetinden ve desteklerinden ötürü başkanıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan 1 milyon işçinin taşeron kadroya geçmesi düşüncelerini saygıyla karşıladığını belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay, “Aynı yerde aynı şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın haklarında ayrım olmasın. Tüm işçilerimizin aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bir tek taşeron işçisi kalmayıncaya kadar mücadele vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz Sarıpınar

