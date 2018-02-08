'Türkiye marka başvurularında Avrupa’da 1. sırada'

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında tescil işlemlerindeki başvuru miktarını artırmak ve bu konuda teşvikleri artırmak amacıyla protokol imza töreni düzenlendi. TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleşen törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, “Devletimizin kurumları arasında güzel bir iş birlikteliği ve iş paylaşımı mevcut. TÜBİTAK olarak bizim asli görevlerimizden bir tanesi Türkiye’nin fikir mülkiyetinin zenginleştirilmesinde de, teknolojinin, bilimin katkısının artırılmasında da çalışan insanlarımıza destek olmak. Genelde bu maddi destek olarak gerçekleştiriliyor. Bugün de Türk Patent ve Marka Kurumumuz ile birlikte tescil işlemlerindeki başvuru miktarını artırmak ve bu konuda teşvikleri artırmak bakımından protokol imzası gerçekleştiriyoruz. Geçmişten beri TÜBİTAK olarak bunları destekliyorduk ama az ve belirli oranlarda bir desteğimiz söz konusuydu. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türk Patent Kurumunun da bir tescil otoritesi olması hesabı ile desteklerimizde bir miktar değişiklik yaptık” ifadelerini kullandı.

“TÜRK PATENT ÜZERİNDEN YAPILACAK OLAN BAŞVURULARIN YÜZDE YÜZÜNÜN MADDİ SORUMLULUĞUNU TÜBİTAK KARŞILAYACAK”

Üç ana başlıkları olduğunu belirten Ergin, “İlk olarak Türk Patent üzerinden yapılacak olan başvuruların yüzde yüzünün maddi sorumluluğunu TÜBİTAK’ın karşılayacağı bir yapıyı oluşturuyoruz. İkincisi, patent vekillerinden alınan hizmetlerdeki katkı miktarını katlayarak artırıyoruz. Böylece patent alma konusunda, patent vekillerinden alınan hizmetin karşılanması söz konusu oluyor. Bir de ülke bazında bir kapsam genişlemesine giderek, buradaki verdiğimiz desteğin ülkeler bazında daha geniş bir zemine oturmasını sağlamak amacıyla protokol kapsamında destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise, Türkiye’nin son dönemde patent başvuru sayısının hem ulusal hem de uluslararası bazda önemli artışlar gösterdiğini belirterek, “Daha nitelikli artışlar göstermiştir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra uygulanan teşvik sitemleri de nitelikli buluşların ortaya çıkarılması amacına yönelik olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. 2007 yılında kurumumuz ile TÜBİTAK iş birliğinde ilk defa uygulanmaya başlanan bin 8 teşvik destek programı kapsamında 2007-2014 yılları arasında yaklaşık 9 bin 500 ulusal patent başvurusu için 15 milyon TL bir teşvik kullanıldı” dedi.

“TÜRKİYE MARKA BAŞVURULARINDA SON 6 YILDIR AVRUPA’DA 1. SIRADA”

2014 yılında bu programın 1602 olarak revize edildiğini ve ulusal başvurular için 15 bin 300 küsur talep karşılığında 7.2 milyon TL teşvik kullanıldığını belirten Asan, sözlerine şöyle devam etti:

“Uluslararası başvurular için de 12.6 milyon TL teşvik desteği kullanıldı. Bu kapsamda 2007 ile 2017 yılları arasında TÜBİTAK yaklaşık 35 milyon TL teşvik sağladı. Türkiye marka başvurularında son 6 yıldır Avrupa’da 1. sırada. En fazla marka başvurusu yapılan ülke konumunda. Uluslararası başvurularda daha önce Amerika Patent Ofisi ve Japonya Patent Ofisine ilave olarak Çin Patent Ofisi ve Güney Kore Patent Ofisini de ekledik. Patent vekillerine her başvuru için yapılan destek 250 TL’ydi, şuan TÜBİTAK sayesinde dört kat artırılarak bin TL’ye çıkartıldı.”

Tören, protokolün imzalanması ile son buldu.

Seyid Fatih Poyraz - Nurullah Geylani