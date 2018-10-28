Türkiye minderde dünya üçüncüsü

Serbest stilde yapılan müsabakalarla başlayan şampiyonada bu stilde Rusya birinci, Amerika Birleşik Devletleri ikinci, Gürcistan üçüncü oldu. Kadınlarda ise Japonya birinci, Çin ikinci, Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE 9 MADALYA İLE REKOR KIRDI

Türkiye şampiyonayı serbest, kadınlar ve grekoromen stilde toplam 9 madalya ile tamamladı. Bu Türk güreş tarihinde dünya şampiyonalarında alınan en fazla madalya olarak tarihteki yerini aldı. Bu tarihi başarıyı elde eden güreşçiler şunlar:

Grekoromen stil

Metehan Başar (Altın madalya)

Emrah Kuş (Gümüş madalya)

Ekrem Öztürk (Bronz madalya)

Rahman Bilici (Bronz madalya)

Kadınlarda

Yasemin Adar (Gümüş madalya)

Elif Jale Yeşilırmak (Bronz madalya)

Buse Tosun (Bronz madalya)

Serbest stil

Fatih Erdin (Gümüş madalya)

Süleyman Atlı (Bronz madalya)