Samsun TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvada genç erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, şampiyonluğa ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bu yıl düzenlenen Rio Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden Gazoz, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada yoğun bir antrenman döneminden geçtiğini ve bu şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

“SAMSUN’DAKİ TURNUVA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLDU”

Gazoz’u başarısından dolayı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, milli okçunun eğitim hayatını İhlas Eğitim Kurumlarında devam etmesiyle okullarında okçuluğa ilginin arttığını söyledi. Yeltekin aynı zamanda, “Mete sayesinde okullarımızda okçuluğa ilgi arttı. Öğrencilerimizin oluşturduğu İhlas Eğitim Kurumları Okçuluk Kulübü ile Samsun’daki turnuvaya katıldık. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Okullarımızda okuyan ama Mete gibi başka takımlarda mücadele eden öğrencilerimizi de turnuvada görmekten mutlu olduk” dedi.