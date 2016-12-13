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Türkiye okçuluk şampiyonu İhlas Eğitim Kurumları’ndan

Samsun’da düzenlenen 2016 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışmaları’nda İhlas Eğitim Kurumları öğrencisi milli okçu Mete Gazoz genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye okçuluk şampiyonu İhlas Eğitim Kurumlarından

13 Aralık 2016 16:41

Samsun TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvada genç erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, şampiyonluğa ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bu yıl düzenlenen Rio Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden Gazoz, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada yoğun bir antrenman döneminden geçtiğini ve bu şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

“SAMSUN’DAKİ TURNUVA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLDU”

Gazoz’u başarısından dolayı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, milli okçunun eğitim hayatını İhlas Eğitim Kurumlarında devam etmesiyle okullarında okçuluğa ilginin arttığını söyledi. Yeltekin aynı zamanda, “Mete sayesinde okullarımızda okçuluğa ilgi arttı. Öğrencilerimizin oluşturduğu İhlas Eğitim Kurumları Okçuluk Kulübü ile Samsun’daki turnuvaya katıldık. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Okullarımızda okuyan ama Mete gibi başka takımlarda mücadele eden öğrencilerimizi de turnuvada görmekten mutlu olduk” dedi.

Etiketler: 2016 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışmaları, İhlas Eğitim Kurumları, Mete Gazoz, okçuluk, spor haberleri


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