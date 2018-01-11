Türkiye Olimpiyat tarihinde ilk 3'de

Daha önce Uluslararası Güreş Federasyonu (UWW) tarafından Greko-Romen stilde Büyükler, 23 yaş altı, gençler ve yıldızlar dünya şampiyonaları dikkate alınarak oluşturulan listede Türkiye, grekoromen stil madalya sıralamasında zirvede yer almıştı. Ay-yıldızlılar 6 altının yanı sıra, şampiyonalarda 5 bronz madalya da kazanmış ve dünya sıralamasında 2017 yılında ilk sırada yer alıştı.

UWW’nin resmi internet sitesinden yapılan araştırmaya göre Türkiye Olimpiyat tarihi boyunca 29 altın madalya alarak dünyanın en iyi ilk üç ülkesi arasına girdi.

Türkiye ilk altın madalyasını 1936 yılında Berlin Olimpiyatlarında Greko-Romen stilde 61 kg'da Yaşar Erkan ile almıştı. 1936 yılından bu yana Olimpiyatlarda mindere çıkan güreşçiler toplam 29 kez altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat sıralamasında Rusya 92 altınla ilk sırada yer alırken ABD 54 madalya ile ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bir spor dalının her zaman en büyük başarısının olimpiyatlar olduğunu belirterek, "Güreş bizim ata sporumuz. Dolayısıyla ilk 3 bile bize yetmez. Bizim tüm çalışmalarımız Türk güreşini zirveye taşımak. Bizler yöneticiler olarak teknik ekip ve sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu madalyaların sayısını artırmayı hedefliyoruz. 2016’da Türkiye’nin aldığı 8 madalyanın 5’i güreşten geldi. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'nda da en başarılı branş ata sporumuz güreş olacak” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda en fazla altın madalya alan ülkeler şöyle:

1- Rusya (Eski Sovyetler birliği ile birlikte) - 1952-2016 yılları arasında - 92 altın

2- Amerika Birleşik Devletleri - 1904-2016 yılları arasında - 54 altın

3- Türkiye - 1936-2016 yılları arasında - 29 altın

4- İsveç - 1908-2016 yılları arasında - 28 altın

5- Finlandiya - 1906-2016 yılları arasında - 27 altın

6- Macaristan - 1908-2016 yılları arasında - 19 altın