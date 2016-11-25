Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu sisteme ilave olarak Salı (29.11.2016) günü, yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri yurdumuzun kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Salı günü yurdun kuzeybatısından başlayarak; zamanla iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

26.11.2016 Cumartesi günü; yurdumuzda yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

27.11.2016 Pazar günü; batı kesimlerin parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

28.11.2016 Pazartesi günü; ülkemizin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklindeki yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege ile Marmara 'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

29.11.2016 Salı günü; İç ve Batı bölgelerde görülecek yağışların kuzeybatı kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, ve Kuzey Ege’de kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri ise kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Hafta başından itibaren batı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarın; hafta ortasından itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışlar ile hissedilir derecede sıcaklık azalmasının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.