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Türkiye Oryantiring’de 4. oldu

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics 2017) Oryantiring’de yarışan Türkiye takımı karma kategoride 4. oldu.

Türkiye Oryantiringde 4. oldu

23 Temmuz 2017 18:22

23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Oryantiring’de oyunları Samsun Cumhuriyet Meydanı ve etrafındaki güzergahta devam etti. Müsabakayı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. 5 ülke takımının katıldığı yarışmada Türkiye takımı 4. oldu.
Yarışmayı Melnyk İana, Sankin Oleksandr, Plakhotnık Dmytro ve Fedosıeıeva Hanna’dan oluşan Ukrayna takımı 1:02.21 saniyelik zamanla kazandı. Yarışmada Rusya 2., Litvanya ise 3. oldu. Kadriye Demirci, Yusuf Emre Aydoğdu, Hakan Kayan ve Sevda Akdaş’dan oluşan Türkiye Oryantiring takımı ise 4. oldu.
Türkiye takımı etabı 1:36.05 saniyede tamamlayabildi.

Erdi Demür 

 


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