Türkiye Oryantiring’de 4. oldu

23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Oryantiring’de oyunları Samsun Cumhuriyet Meydanı ve etrafındaki güzergahta devam etti. Müsabakayı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. 5 ülke takımının katıldığı yarışmada Türkiye takımı 4. oldu.

Yarışmayı Melnyk İana, Sankin Oleksandr, Plakhotnık Dmytro ve Fedosıeıeva Hanna’dan oluşan Ukrayna takımı 1:02.21 saniyelik zamanla kazandı. Yarışmada Rusya 2., Litvanya ise 3. oldu. Kadriye Demirci, Yusuf Emre Aydoğdu, Hakan Kayan ve Sevda Akdaş’dan oluşan Türkiye Oryantiring takımı ise 4. oldu.

Türkiye takımı etabı 1:36.05 saniyede tamamlayabildi.

Erdi Demür



