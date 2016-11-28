Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF), Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası (BTO) işbirliğinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Bergama ilçesinde gerçekleştirildi. Kozak Yaylasında yapılan ve iki gün süren şampiyonaya, 70 spor kulübünden bin 200 sporcu katıldı. Sporcular, doğanın zorlu şartlarında kıyasıya mücadele verdi. Nefes kesen yarışları vatandaşlarda ilgiye izledi. Yarışmanın sonucunda, toplamda 40 ayrı kategoride yarışan ve dereceye giren sporculara katılım belgeleri ile madalyaları törenle takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, şampiyonanın bu yıl ilkinin yapıldığını ifade ederek, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışlarda Oryantiring sporunun birbirinden güzel deneyimlerini yaşadık ve öğrendik. Türkiye’den ve yurt dışından farklı yerlerden bin 200 sporcumuzla Bergama’da bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Başta federasyonumuz olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllar önce burada bir kamp yapmıştık. Şimdi ise yarışmalarını yapıyoruz. Ayrıca federasyonun ilk gece yarışlarını burada düzenlemeleri de bizler için oldukça anlamlı. Bergama’nın ilklerine bir yenisi daha eklendi diyebiliriz. Bergama’daki kardeşlerimizin ve bu spora gönül veren sporcularımızın ciddi organizasyonlarda yarışabilmeleri içinde Ticaret odamızla birlikte elimizden gelen desteği sürdüreceğiz" dedi.

2016-2017 yılının ilk kademe yarışlarını Bergama’da yapmaktan büyük keyif duyduklarını dile getiren Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise şöyle konuştu:

"Tarihlerin ve kültürlerin birleştiği bir şehirde güzel hava şartlarında bu organizasyona ev sahipliği yapan Bergama Belediyesi’ne, Bergama Ticaret Odası’na ve Bergama Kaymakamlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz yıl ilk kademe yarışmasında yaklaşık 650 sporcu vardı. Bu yıl ise 1000 sporcunun üzerinde katılımla yarışlarımızı gerçekleştirdik."

Sertan Ergit