İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü, dünyanın önde gelen otomotiv firması Aston Martin’in Türkiye Direktörlüğü görevine 25 yaşında getirilen Erdem Gezer’i ‘Ekonomi Yönetimi ve Paranın Gücü’ adlı etkinlikte konuk etti. Türkiye’de yerli otomobil üretimi konusundaki öngörülerini İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileriyle bir araya gelen Erdem Gezer, Aston Martin’in dünya ve Türkiye’deki konumu hakkında bilgi verdi ve Aston Martin’in otomotiv sektöründeki pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Üniversite hayatında neler yaptığınız önemli”

17 yaşından bu yana otomobillerle ilgilendiğini belirterek konuşmasına başlayan Gezer, ilgi duyulan alanda çalışma yapmanın başarıyı yakalamanın ön şartı olarak ortaya koydu. Aston Martin’in Türkiye’de 50 kişilik profesyonel bir ekip tarafından yönetildiğini kaydeden Erdem Gezer, Aston Martin’in işe alım süreci konusunda da öğrencileri bilgilendirdi. Gezer, genelde işe alımda iş deneyimlerinin dikkate alındığını belirtirken, iş deneyimi olmayanların öğrencilik sırasında yaptıkları stajları verimli geçirmelerinin önemli olduğuna işaret etti: “İşe alımlarda tecrübe aranıyor. Ama tecrübe yoksa, üniversite hayatında neler yaptığınız önemli. Özellikle ilerlemek istediğiniz alanda staj yapmanız yararlı olacaktır. Yurt dışında edindiğim deneyimler, artık tek bir yabancı dilin bile yeterli olmadığını gösteriyor.”

Öğrencilik döneminde yapılan staj ve kulüp üyeliklerinin sonraki iş hayatına olumlu katkıları olduğuna değinen Gezer, kendisinin de üniversite eğitim sırasında öğrenci birliği kulüplerinde aktif olarak görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin Aston Martin satışında artış

İngiltere merkezli ve dünyada 3 bin 400 çalışanı olan Aston Martin’in duruşuyla, kalitesiyle, marka konumlandırmasıyla lüks araç rakiplerinden ayrıldığını belirten Gezer, Türkiye’deki pazar konumu hakkında bilgi verdi. 2011-2014 yılları arasında Türkiye’de 37 adet satış gerçekleştiren Aston Martin’in Ağustos 2017‘de 7 araba satışı ile Dubai’den sonra dünyada en fazla Aston Martin aracı satan ülke olduğunu anlattı. Gezer, 2016 yılında 30 adet satış gerçekleştirdikleri bilgisini verdi ve 2017 için 40 adet araç satışı hedeflediklerine dikkat çekti.

“Türkiye’nin 10-20 yıl içinde yeni araç üretmesi zor”

Türkiye’nin kendi aracını üretme konusundaki yaklaşımına da işaret eden Gezer, önümüzdeki 10-20 yıllık süre zarfında Türkiye’nin yeni araç üretmesinin zor olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmalarının Türkiye’de kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı çekmeleri nedeniyle kendi ülkelerinden eleman getirmek durumunda kaldıklarını belirtirken; “Türkiye, henüz 4 silindirli motoru dahi üretebilmiş değil. Türkiye’de otomotiv alanındaki eğitimde çok yeniyiz. Otomotiv mühendisliği eğitimi ve staj imkanları yetersiz durumda. Bu, Türkiye’deki üniversitelerin de dünyadaki pozisyonunu net olarak ortaya koyuyor. En iyi üniversitelerimiz, dünya sıralamasında 500’lerde” dedi.

Gezer, vergi dilimlerinin çok yüksek olduğu Türkiye’de vergi dilimlerinin düşürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Erdem Gezer kimdir?

Erdem Gezer, Türkiye’de Borusan Otomotiv’de staj yaptı. Ardından Kanada Manitoba Üniversitesi’nden sporculuk bursu aldı ve 2015’te mezun oldu. ABD’de Cor-F Projesini geliştirdi ve 7 milyon dolarlık yatırım desteği aldı. Porsche’de staj yaptı. 2015 yılında pazarlama uzmanı olarak girdiği Aston Martin’de son bir yıldır Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapıyor.

