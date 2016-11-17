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Türkiye-Pakistan arasında sektörel işbirlikleri artıyor

DEİK tarafından düzenlenen Pakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın katılımları ile Pakistan’ın İslamabad kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye-Pakistan arasında sektörel işbirlikleri artıyor

17 Kasım 2016 17:19

DEİK tarafından düzenlenen Pakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın katılımları ile 17 Kasım 2016 tarihinde Pakistan’ın İslamabad kentinde gerçekleştirildi. Müteahhitlik, enerji, beyaz eşya, havacılık, gıda, tekstil ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 50’ye yakın Türk ve Pakistanlı işadamının katılımıyla gerçekleştirilen Pakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısında, başta enerji, savunma, tarım ve altyapı olmak üzere iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları ele alındı.

"İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde artış bekliyoruz"
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan’ın dostluğuna vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde artış beklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının Türkiye ve Pakistan’da ticaret ve yatırım potansiyelinin karşılıklı olarak keşfedilmesine imkan sağlayacağını söyledi ve Pakistan’da yatırımları bulunan Türkiye’nin önde gelen gıda, inşaat, enerji alanında faaliyet gösteren holdinglerini işaret etti.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ise konuşmasında, Pakistan’da yatırım planlayan Türk iş insanlarına destek mesajı verdi. Başbakan Şerif, birçok alanda Pakistan’ın Türk yatırımcılarına çok cazip fırsatlar sunduğunu söyledi ve bu temaslar sayesinde iki ülke arasında yatırım ve ticaret bazlı ekonomik ilişkilerin çıtasının yükselmesini beklediğini vurguladı.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Pakistan’da iş yapan Türk şirketleri ve Türk iş insanlarının büyük kolaylıklarla karşılaştığına dikkati çekerek, vize, çalışma izni gibi konularda hiçbir kısıtlama olmadığını belirtti. İş dünyası temsilcilerinin de bu avantajları kullanması gerektiğini belirten Vardan, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin stratejik bir perspektiften ele alınması gerektiğini de vurguladı. Başkan Vardan, “mevcut bir takım sorunları da bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Türkiye ile Pakistan arasında müzakereleri devam eden STA’yı bir an önce nihayete erdirip, karşılıklı ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekir” dedi.
 


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