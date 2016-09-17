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Türkiye para-taekwando'da zirvede

Türkiye Para-Taekwando Milli Takımı, 5. Avrupa Para-Taekwando Şampiyonasında 3 altın ve 4 bronz madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye para-taekwandoda zirvede

17 Eylül 2016 15:16

Avrupa Para-Takwando Birliği (EPTU) tarafından Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen şampiyonaya Para-Takwandonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na dahil edilmesi ve sporun yaygınlaşması adına Avrupa Kıtası dışından ülkeler de katıldı. Toplam 30 ülkeden 130 sporcunun mücadele ettiği şampiyonda Türkiye 9’u erkek, 3’ü bayan olmak üzere 12 sporcuyla madalya kovaladı. Şampiyonada ter döken Develi Belediyesi Sporcusu Osman Yalt da bronz madalya kazananlar arasında yer aldı. Türkiye Para-Takwando Milli Takımı elde ettiği madalyalarla bayanlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Erkeklerde takım halinde Avrupa üçüncüsü olan Türkiye, genel sıralamada da Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 5 Ağustos tarihinde Türkiye Taekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Para-Olimpik Türkiye Taekvando Şampiyonasında birinci olarak Avrupa Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonasında da bronz madalya kazanan Develi Belediyesi sporcusu Osman Yalt’a tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi. Osman Yalt ise maddi ve manevi her daim yanında olan Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ileterek “Develimizi ve ülkemizi hakkıyla temsil etmek adına daha güzel başarılara inşallah birlikte imza atacağız” dedi. 

Etiketler: Avrupa Para-Takwando Birliği, Türkiye Para-Taekwando Milli Takımı


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