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Türkiye Petrolleri için 4 teklif

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin (TP) özelleştirme ihalesi için 4 teklif geldiğini açıkladı.

Türkiye Petrolleri için 4 teklif

03 Ekim 2016 15:34

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) açıklamasına göre, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin (TP) özelleştirme ihalesi için 4 firma ve grup teklif verdi. ÖİB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin sermayesinde bulunan % 100 oranındaki İdare hissesinin özelleştirme ihalesine katılmak üzere 30.09.2016 tarih, saat 17:00’a kadar bu ihaleye ilişkin teklif sahiplerinin listesi ekte belirtilmiştir. Teklif Sahipleri: Zülfikarlar Holding A.Ş., Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu, SBK Holding A.Ş."

Etiketler: Türkiye Petrolleri


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