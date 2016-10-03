Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) açıklamasına göre, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin (TP) özelleştirme ihalesi için 4 firma ve grup teklif verdi. ÖİB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin sermayesinde bulunan % 100 oranındaki İdare hissesinin özelleştirme ihalesine katılmak üzere 30.09.2016 tarih, saat 17:00’a kadar bu ihaleye ilişkin teklif sahiplerinin listesi ekte belirtilmiştir. Teklif Sahipleri: Zülfikarlar Holding A.Ş., Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu, SBK Holding A.Ş."