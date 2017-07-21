Diğer
Kategoriler

Türkiye Rafting Şampiyonası devam ediyor

Dalaman ilçesindeki, Türkiye Rafting Şampiyonası 3. Ayağı, Atatürk Köprüsü etabıyla devam etti.

Türkiye Rafting Şampiyonası devam ediyor

21 Temmuz 2017 21:35

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Dalaman Çayında yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası 3. Ayağı, Atatürk Köprüsü etabıyla devam etti.

Narlı etabında, sprint yarışlarını tamamladıklarını belirten Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Savaş İzmirli, “Türkiye şampiyonasının 2. disiplini olan kafa kafaya yarışındayız. Burada takımlar sprintten aldıkları puanlar ile eşleşiyorlar. Birbirlerini eliyorlar. Hemen ardından da slalom dediğimiz, parkurlardaki numaraların arasından geçerek puan kazanıyorlar. Yarın da nehir inişi dediğimiz yaklaşık 6 kilometrelik parkur yarışını yapacağız. Disiplinlerin totalini puan tablosuna döktüğümüz zaman en fazla puanı kazanan takım Türkiye şampiyonu olacak” diye konuştu.

“Dalaman, Uluslararası şampiyonalar için uygun bir parkur”

Japonya’da yapılacak Dünya şampiyonasına ön hazırlık olması ve oyuncu seçimi yapabilmeleri için şampiyonanın önemli olduğunu vurgulayan İzmirli, “Dalaman çayı çok önemli, burada uluslararası şampiyonalar yapılabilir, hatta dünya şampiyonası bile yapılabilir. İnanılmaz güzel bir parkur” dedi.
İkinci gün yarışlarında, açık yaş erkeklerde Rizespor, açık yaş kadınlarda 1907 Kanarya Spor 1. oldu.
Şampiyona, yarın Atatürk Köprüsünde yapılacak final yarışlarıyla sona erecek. 

Cihat Cura
 

Etiketler: Türkiye Rafting Şampiyonası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!