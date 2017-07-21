Türkiye Rafting Şampiyonası devam ediyor

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Dalaman Çayında yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası 3. Ayağı, Atatürk Köprüsü etabıyla devam etti.

Narlı etabında, sprint yarışlarını tamamladıklarını belirten Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Savaş İzmirli, “Türkiye şampiyonasının 2. disiplini olan kafa kafaya yarışındayız. Burada takımlar sprintten aldıkları puanlar ile eşleşiyorlar. Birbirlerini eliyorlar. Hemen ardından da slalom dediğimiz, parkurlardaki numaraların arasından geçerek puan kazanıyorlar. Yarın da nehir inişi dediğimiz yaklaşık 6 kilometrelik parkur yarışını yapacağız. Disiplinlerin totalini puan tablosuna döktüğümüz zaman en fazla puanı kazanan takım Türkiye şampiyonu olacak” diye konuştu.

“Dalaman, Uluslararası şampiyonalar için uygun bir parkur”

Japonya’da yapılacak Dünya şampiyonasına ön hazırlık olması ve oyuncu seçimi yapabilmeleri için şampiyonanın önemli olduğunu vurgulayan İzmirli, “Dalaman çayı çok önemli, burada uluslararası şampiyonalar yapılabilir, hatta dünya şampiyonası bile yapılabilir. İnanılmaz güzel bir parkur” dedi.

İkinci gün yarışlarında, açık yaş erkeklerde Rizespor, açık yaş kadınlarda 1907 Kanarya Spor 1. oldu.

Şampiyona, yarın Atatürk Köprüsünde yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

Cihat Cura

