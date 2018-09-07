Türkiye Rusya CANLI izle| Türkiye Rusya şifresiz veren kanallar

Türkiye Rusya canlı izleme linki ve Türkiye Rusya maçı kaç kaç? gibi aradığınız bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Türkiye ile Rusya kozlarını paylaşacak. UEFA tarafından ilk kez organize edilen Avrupa Uluslar Ligi iki dev takımı karşı karşıya getiriyor.İşte bu maça dair detaylar...

Türkiye - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlacağı henüz belli olmadı.

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Muhtemel 11'ler

Türkiye: Serkan, Şener, Çağlar, Kaan, Hasan Ali, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Hakan, Cengiz, Cenk

Rusya: Lunev, Fernandes, Kutepov, Dzhikiya, Kudrashov, Zobnin, Kuzyaev, Ionov, Erokhin, Cheryshev, Dzyuba

TFF'den Türkiye- Rusya maçı öncesi yemek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzon'da Türkiye ile Rusya arasında oynanacak olan milli maç öncesi yemek verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Türkiye ile Rusya arasında Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak olan maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri Trabzon'da bir otelde, protokole, bordo-mavili kulübün eski oyuncularına ve medya sorumlularına yemek verdi.

Yemeğe, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, TFF Başkan Vekili İbrahim Usta, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'na 61 numaralı Türk Milli Takım forması ve tablo hediye etti. Yemek daha sonra fotoğrağ çekimiyle son buldu.

Türkiye A Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya Milli Takımı ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye A Milli Takımı yarın 21.45'te UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya Milli Takımı maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı takımın Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Lucescu: “Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum”

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yabancı sayısının kademeli düşürülmesi konusuna ilişkin, “Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum. Ben elimdekilerle çalışmak zorundayım” dedi.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı takımın Medical Park Stadı'nda yarın Rusya Milli Takımı ise oynayacağı maç öncesi Çağlar Söyüncü birlikte basın toplantısı düzenledi. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Lucescu, “Şampiyona sonrası ilk maçı bizle yapıyorlar. Bu sanki bir şans gibi. Dünya şampiyonasında çok iyi, akıllıca oynadılar, oyun disiplini açısından çok iyi organizeydiler. Böylelikle güzel sonuçlar aldılar ve ilk 8'e kaldılar. Rakiplerimiz şimdi daha farklı, eski takıma göre daha genç bir ekip kurdular. Ama antrenörleri akıllı davrandı daha önce kendisiyle çalışmış oyuncuları geri aldı, dolayısıyla daha mantıklı oldu. Aynı organizasyonu, disiplini oyun stilini bizim karşımızda da bekliyorum. Biz de buna karşı maçı kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, “Türkiye son yıllarda uluslararası turnuvalarda başarısız sonuçlar alıyor. Tamamen yeni genç isimler katıldı, beklenti çok büyük. Kabuk değişimi bu stresli ortamda milli takıma nasıl yansır?” şeklindeki soru üzerine Lucescu, “Mecburduk. Hepsini birden değiştirmek zorunda değildim istemiyordum ama eski ekip gerçekten Türk futboluna çok katkıda bulundu, büyük değerli oyuncularla iyi sonuçlar aldılar. Burak, Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta ama tabi hayat, üst seviyede kalmak istiyorsanız, değişim gerekiyor. Artı bir şey daha var. Üst seviyedeki Türkiye liginde çok yabancılar var. Bu, beni başka alternatif bulmaya yönlendirdi. Genç oyuncuları milli takıma çağırarak dışarda içerde oynayan büyük performans gösteren sorumluluk gerektirdi. 8 yeni oyuncumuz aynı anda kulüp değiştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 1'er öbüründe 2 tane Türk oyuncu mecburen bu yola gitmek zorunda kaldık doğal olarak” şeklinde konuştu.

“Genç ama çok iyi bir ekip çok hırslıyız”

Ekip oluşturmanın çok kolay olmadığını dile getiren Lucescu, “Ekibi yerle bir etmek çabuk, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var. Bu maçlarla birlikte hem tecrübelendiriyoruz oyuncuları hem de bu oyuncuları üst seviyeye çekiyoruz. Bu oyuncularımın hepsine çok güveniyorum. İyi yerlere geliyorlar, geldiler daha da gelecekler. Birçok oyuncumuz 8 tane oyuncumuz zeki ikinci ligden iyi bir ekibe gitti, Okay Celta Vigo'ya, Emre Akbaba, Ömer Bayram Galatasaray'a, Çağlar Leicester'e, Tarkan Kasımpaşa'ya geldi. Bu oyuncuların hepsi üst seviyeye çıkıyorlar. Zaman gereken tecrübeleri artıracaklar. Ben de bunları özellikle bekliyorum. Bunların gelmesiyle potansiyelimiz artacak. Kendi kulüplerine alışmaları zaman alabilir ama onları da yapacaklarına inanıyorum. Gençlerden bir ekip kurarak onların performansını yukarıya çıkarmak, bunu yapacağıma inanıyorum. Ben isterdim 2-3 oyuncularla milli takımı kurayım. Ama çok güveniyorum. Genç ama çok iyi bir ekip çok hırslıyız ve iyi olacağımıza her şeyi sahaya vereceğimize inanıyorum. Sadece sabra ihtiyacımız var. Sabrın herkese gösterilmesi lazım” diye konuştu.

“Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum”

Yabancı sayısının kademeli düşürülmesi konusunda düşüncelerine ilişkin de soruya ise Lucescu, “Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum. Ben elimdekilerle çalışmak zorundayım şu anda. Sonrasını karar federasyon tarafından alınacak medya tarafından konuşulacak. Türk futbolunun çok büyük yetenekli oyuncuları var. Eğitmek disipline alınmak lazım. Profesyonel futbolunun ne olduğunu öğretmek lazım. 2002’de Dünya üçüncü olan ekipte 8 oyuncu Galatasaray'da olduğunu hatırlatmama gerek yok herhalde. Dünya kupasında da alındı üçüncülük Avrupa kupasında neden alınmasın, alınacaktır. Benim fikrim alınabilir, sadece çalışmak lazım” ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü: “Bizim için yeni bir başlangıç olacak”

Yarın oynanacak maçı en iyi şekilde bitirerek yollarına devam edeceklerini vurgulayan Çağlar Söyüncü, “Herkes takımında oynuyor. Gençler olarak Avrupa'da oynuyoruz. Yoğun süreç ama buraya geldikten sonra mutluyuz. Buraya geldikten sonra yorgunluk maç yoğunluğu değil de neleri başarabiliriz onu konuşuyoruz. Bizim için yeni bir başlangıç olacak. Genç bir takımız, iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimize güveniyoruz. Hocamız da gençlere güveniyor. Yarınki maçı en iyi şekilde bitirip yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Çerçesov: "Az hata yapan taraf kazanacak"

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, A Milli Futbol Takımı ile yarın oynanacak karşılaşmayı daha az hata yapan tarafın kazanacağını söyledi. Çerçesov ayrıca, Türkiye ile oynamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, A Milli Takım ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakası öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rusya Milli Takımı futbolcusu Yuri Gazinsky de yer aldı.

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Onlarla birlikte maç yapmak güzel bir şey. Zaten Türkiye'yi yakından tanıyoruz ve takip ediyoruz. Dünya Kupası çok güzel bir organizasyon oldu. Şimdi yeni bir organizasyon başlıyor. Türkiye çok iyi bir takım. Stadyumun dolacağını düşünüyorum. Onlar da ellerinden geleni yapacak. Hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Türkiye çok iyi bir takım ve yarın neler olacağını bekleyip göreceğiz" dedi.

"İyi sonuçlar almak için uğraşacağız"

Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, yeni bir turnuvanın başladığını vurgulayarak, "Yeni bir şampiyonadan çıktık. Bizim için önemli olan Rus milli bayrağını daha yukarılara çıkarmak. O onuru halka yaşatmak ve bunun için de yeni bir turnuvaya başlıyoruz. Bu turnuvada iyi dereceler almak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

"Lucescu'ya büyük bir saygı duyuyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya büyük bir saygı duyduğunu söyleyen Stanislav Çerçesov, "Bizim rakibimizden öğreneceğimiz çok şey olacak. Onların da bizden öğreneceği çok şeyler olacak. Ben Lucescu'ya büyük bir saygı duyuyorum. Aslında yarın az hata yapanın kazanacağı bir maç olacak. Biz az hata yapan tarafta olmak istiyoruz" dedi.

Takımda yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Çerçesov, futbolcuların bu takım içinde yer alıp almayacaklarına bu turnuvalarla karar vereceklerini söyledi.

Yuri Gazinsky: "Daha yukarı çıkmak için Türkiye maçı başlangıç olacak"

Rusya Milli Takım oyuncusu Yuri Gazinsky ise takım arkadaşlarıyla birlikte aldıkları güzel sonuçlar neticesinde buralara geldiklerini vurguladı. Gazinsky, "Daha yukarı çıkmak için Türkiye maçı bir başlangıç olacak. Daha yukarılara çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın kontrollü bir maç olacak. Hatayı az yapan takımın sahada iyi sonuç alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.