Türkiye-Rusya İş Forumu’nda 100 milyar dolarlık hedef vurgusu

86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) partner ülke olan Rusya ile Türkiye arasında iş forumu düzenlendi. “Türkiye-Rusya İş Forumu Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem” başlığında düzenlenen toplantıya; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir milletvekilleri ve Türk iş adamları ile Rus iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. Türkiye ve Rusya iş forumu boyunca ülkeler arasında üst düzeyde görüşmeler, istişareler ve anlaşmalar yapılacağı belirtildi.

“Kaybettiğimiz zamanı unutmak istiyorum”

Rusya ve Türkiye’nin nadir iki ülke olduğunu ifade eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “1+1’in 2 yapmadığı; 3, 5, 8, 10 yaptığı nadir ülkelerdendir. İki ülke olarak zaman kaybetmemek adına problemlerle, yasaklarla, engellemelerle kaybettiğimiz zamanı unutmak istiyorum. Yaşanan olaylar üzücüdür. Bu olaylarda her daim üzüntümüzü dile getirdik. İyi ilişkiler çok güzel ağaç yetiştirmek gibidir. O ilişleri yok etmek, o ağacı kesmek gibi birkaç dakikayı alır. Ortak menfaatlerimizi topladığımız sepet çok büyük ve son derece zengin bir gelecek vaat ediyor” dedi.

“İki önemli kapı ülkesi”

Türkiye ve Rusya’nın coğrafi öneminden bahseden Bakan Zeybekci, “İnanılmaz bir coğrafyayı temsil ediyoruz. Bu coğrafyanın iki önemli kapı ülkesinden bahsediyoruz. İpek Yolu’nun hemen hemen tamamının geçtiği coğrafyadan bahsediyoruz. 2016’da bizim başımızın başına gelenler, dünyanın en büyük, ekonomisi en iyi olan ülkenin başına gelse belini doğrultamazdı. İhracatta tarihimizim rekorlarını kıracak bir ülkeyiz. 15 yılda enerji üretim ve tüketimi 80 bin megavata çıktı. Bunu 10 yıl içerisinde 150 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 200 milyar dolara yakın potansiyel demek. Ulaştırma teknolojilerinde 200 milyar dolar civarında yatırım yapacak, sağlık alanında tüm sistemini yeniden yenileyecek olan bir Türkiye. Bu kadar potansiyeli barındıran başka ülke yok” diye konuştu.

“Herhalde Körfez’de balık kalmaz”

Türkiye ve Rusya’nın birbirine balık satmayı değil, beraber balık tutmayı düşünmesi gerektiğini ifade eden Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkili görüşmelerimizde gediğimiz noktada gördüm ki 2015 Kasım’dan önceki iklime dönmeye çok yakınız. Asıl hedef iki ülke liderlerinin söylediği, 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi. Bu rakam gözümüze büyük gelmiyor. Çünkü potansiyelimiz çok fazla. Bugünkü ikili görüşmelerde herhalde Körfez’de balık kalmaz. Umarım tüm fırsatları yakalarsınız.”

“Sınırları aşan ilişkiler”

İzmir Fuarı’nın partner ülkesi olan Rusya’nın geniş katılımla ve çok iş adamı ile İzmir’e gelmelerinin iki ülke ilişkilerine verdikleri önemin büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de, “Bu iki ülkenin işbirliğinin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemini artıracaktır. Türkiye ve Rusya ilişkileri sadece bölgesel ilişkilerle açıklanamaz. Bizlerin ilişkisi, komşu olmanın ötesinde sınırları aşan anlamlar taşımaktadır. Türkiye ve Rusya hem bölgesel hem de küresel açıdan birbirlerini etkileyen, yön veren, destekleyen ve anlayan iki ülkedir” ifadelerini kullandı.

“Bazen siyasi krizlerin yaşanması doğaldır”

Yeni bir dönemin temelleri, prensipleri ve ortaklıkları açısından iş forumunun son derece değerli olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Özlü, şöyle devam etti:

“Türkiye ve Rus işadamları bugün tanışıyor değiller. Tarımdan enerjiye; teknolojiden turizme; eğitimden sanayiye kadar geniş yelpazede uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz var. Türkiye; bilimi ve teknolojiyi, sanayi üretiminin odağına koymak için sayısız proje, teşvik sistemi, destekler ve yasal düzenlenmelere imza attı. Bunları Rus dostlarımızın da yakından takip ettiğini biliyorum. 2016’da Türkiye ve Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 17 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 10 yılda 30 milyar dolar seyreden ticaret hacminin yeniden bu düzeye ulaşması bu forumda hedefimizdir. İki ülke arasındaki hedef aslında 100 milyar dolardır. 30 milyar doları ilk aşamada 50’ye, sonra 100 milyar dolara çıkarmak hedefimiz var. Bazen siyasi krizlerin yaşanması doğaldır ancak Türkiye ve Rusya birbirini anlayan, saygı duyan, ilişkilerini geliştirme niyeti olan iki dost ülkedir. Bu dostluğun ticaretle taçlandırılmasından daha doğal bir durum yoktur. Avrasya’nın iki güçlü devletinin ilişkileri olağanüstü değerdedir.”

Konuşmaların ardından Türk ve Rus temsilciler arasında işbirliği anlaşmaları imza törenleri düzenlendi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan