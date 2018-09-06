Türkiye Rusya maçına gidecek taraftarlara otobüsler ücretsiz

Büyükşehir Belediyeye Başkanı Gümrükçüoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, futbolun centilmenlik ve misafirperverlik mesajını Trabzon’dan dünyaya duyuracaklarını ifade etti. “Trabzon’umuzda hem Milli Takımımızı hem de komşu ülke Rusya Federasyonu Milli Takımını misafir edeceğiz” diyen Gümrükçüoğlu: “A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında Trabzon’da Rusya Federasyonu Milli Takımı ile karşılaşıyor. Trabzon’umuzda hem Milli Takımımızı hem de komşu ülke Rusya Federasyonu Milli Takımını misafir edeceğiz. Sporun dostluk, kardeşlik ve barış içinde yarış olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacağız. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunun tribünlerini hınca hınç doldurarak A Millilerimize sahip çıkıp destekleyeceğiz. Ayrıca davranışlarımızla futbolun centilmenlik ve misafirperverlik mesajını Trabzon’dan dünyaya duyuracağız. 7 Eylül Cuma maç gününde Büyükşehir Belediyesi otobüslerimiz Baro önü Meydan Parkı ve Sahil Perondan vatandaşlarımızı saat 19.00’dan itibaren stadyuma ücretsiz olarak taşıyacaktır. Bütün şehrimizi 7 Eylül Cuma günü saat 21.45’te ellerinde Türk bayraklarımızla stadyumu tıklım tıklım doldurmaya ver 90 dakika boyunca A Milli Takımımızı aralıksız olarak desteklemeye davet ediyorum” dedi.