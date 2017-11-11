Türkiye Satranç Şampiyonası Tekirdağ’da başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Satranç federasyonu yetkilileri, şampiyonada mücadele edecek sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, satrancın bir yaşam tarzı olduğunu dile getirerek, “Biz bir marka şehri olmaktan ziyade kimlikli bir şehir olmak, bu şehri şehirde oturanların tanımasını bu geleneklerin devam etmesini sağlamak için yola çıktık ama şehrin markaları olsun istedik. İşte rodosto ve Bisanthe sanatta ve sporda bizim geliştirmeye çalıştığımız markalar biraz önce ifade edildiği gibi satranç bizim ilgi alanlarımızdan biri, çünkü bizim çocuklarımızın daha fazla düşünmeye, daha fazla vizyona daha fazla seçeneği değerlendirmeyi ve belli bir noktadan değil geniş açıdan dünyaya bakmayı öğrenmesi lazım. İşte o melekeleri bizim çocuklarımıza kazandıracak önemli unsurlardan bir tanesinde satranç olduğunu düşünüyoruz. Aslında yaşam bir satranç dünyada ülkelerin birbiriyle ilişkileri satranç, satrancın mantığını kavrayan çocuklarımızın bu dünyada daha rahat ayakta kalabileceğine ve bu ülkeye önemli hizmetler yapabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, bu kadar satranca gönül vermiş bir şehirde Türkiye şampiyonası yapılmasının gurur verici olduğunu dile getirerek, “Biz Türkiye satranç federasyonu olarak elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bu güzel şeyler neler dediğimizde, bir kere geleceğimizin emaneti çocuklarımızın donanımlı vizyonlu ve geleceğe güvenle bakan çocuklar olarak yetiştirmeyi istiyoruz. En baştaki hedeflerimiz bunlar, bunun içinde güzel işlere imza atmamız gerekiyor çok fazla destekçimize destekçilerimizin olması gerekiyor. Türkiye Satranç Federasyonu da tek başına hiçbir şey yapamaz mutlaka aynı şekilde düşünen aynı amaca hedefe hizmet eden kişilerle kurumlarla da aynı yolda yürümesi gerekiyor. Burada Türkiye’nin çok kıymetli 12 sporcusu yarışacak, 21’inde ödül törenini yapacağız. Hepsi belli kademelerden geldiler burası bir final aynı zamanda 2017 yılının Türkiye Satranç Federasyonu’nun faaliyet programının da son ulusal turnuvası ve en kıymetli turnuvası doğal olarak” dedi.

Eski milli satranççı Prof. Dr. Sıracettin Bilyap anısına düzenlenen şampiyonada TSF'nin düzenlediği turnuvalarda başarılı olan ve "Türkiye'nin en iyileri" olarak gösterilen 12 sporcu, 10 gün boyunca mücadele edecek. Şampiyona sonucunda 35 bin TL ödül dağıtılacak.

İlk hamleleri Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yapmasının ardından şampiyona başladı.

Emre Gülle

