Kayseri'nin şehitleri yan yana uğurlandı

İstanbul'daki hain saldırıda şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için Kayseri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu aktı. Patlamada şehit olan polis memuru Osman Börklüoğlu'nun Temmuz ayında düğün yapacağı ama hain darbe girişimi nedeniyle izinlerin iptal olmasından dolayı düğününü ertelediği ortaya çıktı.

Şehit yakınından polise teselli

Törende görevde olan bir polisin ağlaması yürekleri dağladı. Görevli olan polis tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit yakını biri ise polisin gözyaşlarını silerek teselli etti.

Şehit polis memuru Haşim Usta son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit polis memuru Usta'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Karnında bebeği, üstünde üniforması ile şehidini uğurladı

İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Hüseyin Dalgılıç, İzmir’de çok sayıda kişinin katıldığı cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin polis eşi 7 aylık hamile Çiğdem Dalgılıç, törene üniforma ile katılırken, şehidin babası Şaban Dalgılıç, oğlunun fotoğrafını göstererek "Bu tarihe iyi bakın. Biz Atatürkçüyüz. Bu böyle bilinsin. Bunun intikamını alacağım" dedi.

Tıp öğrencisinin tabutu Fenerbahçe bayrağına sarıldı

İstanbul’daki hain terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş memleketi Sinop’ta son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın (19) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak dün akşam saatlerinde memleketi Sinop'a getirilmişti. 19 yaşında gençliğinin baharında hain saldırıda hayata veda eden Berkay Akbaş, bugün son kez evinin önüne getirildi. Bu sırada yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Çok sevdiği Fenerbahçe takımının bayrağıyla tabutu kaplanan Berkay için gözyaşları sel olup aktı.

Isparta şehidini uğurladı

İstanbul’daki bombalı terör saldırısında şehit düşen polis memuru Durmuş Öcal, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.Beşiktaş’taki saldırıda şehit olan 5 aylık polis Durmuş Öcal için memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öcal’ın Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omzunda 15 Temmuz demokrasi ve şehitler meydanında kılındı namazının kılındığı camiye getirildi. Şehit polis Durmuş Öcal’ın cenazesi kılınan namazın ardından Isparta Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Polis Uğur Ürker son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan 3 aylık polis memuru Uğur Ürker, memleketi Eskişehir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul Beşiktaş’ta geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen terör saldırılarında bir acı haberde Eskişehir'e düşmüştü.

5 ay önce evlendiği eşi, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisi İlker Uylaş için Hatay'da tören düzenlendi.

Şehit polis İlker Uylaş’ın naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü, ardından cenaze namazının kılınacağı Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Buradaki törende şehidin annesi Havva Uylaş, babası Behçet Uylaş, eşi Rümeysa Uylaş ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit ağabeyini kepiyle uğurladı

İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Aksoy (26) memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Mehmet Aksoy, ağabeyini kepiyle uğurlarken, annesi Medine Aksoy oğlunun fotoğrafına sarılarak, “Ağlamayacağım kuzum, senin için dimdik ayaktayım” dedi.

Şehit Polis Devrilmez son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mustafa Kemal Devrilmez, memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan Barbaros İlkokulu bahçesinde düzenlenen cenaze törenine, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra şehidin mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Polis Memuru Ahmet Alan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Ahmet Alan’ın cenazesi memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumunun yakınındaki saldırıda şehit olan polis memuru 22 yaşındaki Ahmet Alan’ın naaşı ambulansla Sorgun Belediye Meydanına getirildi. Şehidin cenaze törenine inşaat işçisi baba Polat, annesi Zehra Alan’ın yanı sıra Yozgat Vali Yardımcısı Nevzat Şengök, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.