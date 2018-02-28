TBMM AK Parti Grubu’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 28 Şubat gibi olayların bir daha yaşanmayacağını söyledi. “28 Şubat’ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık” diyen Başbakan şöyle devam etti: 28 Şubat’ta inandığını yaşamak isteyen gençlerimize, hayatı zehir eden, meslek liselerini âdeta bitiren, bu ülkenin bazı evlatlarına vatandaşlık hakkını çok gören cuntacı zihniyeti unutmadık, unutmayacağız. Milletin oylarıyla seçilen milletvekili kardeşimize yapılan zorbalık, hâlâ toplumun hafızalarındadır. Milletin oylarıyla seçilen milletvekili kardeşimize yapılan zorbalık hâlâ toplumun hafızalarındadır. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen o günler artık yok, geride kaldı. Hiçbir güç de bir daha milletin hakkına, hukukuna, değerlerine karışamayacak, karışmak isterse de buna asla fırsat bulamayacak.

AFRİN’İ KUŞATTIK

Afrin operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım “Afrin, bir hilal gibi çepeçevre emniyete alındı. Sınırlara yakın bölgeler tamamen terörden temizlendi. Gönüllü güvenlik korucuları ile polis ve jandarma da bölgeye intikal etti. Görülen tablo şudur, PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye, vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Şu anda Doğu Guta’da ne yazık ki bir insanlık dramı yaşanıyor. Ateşkes kararı alınmış olmasına rağmen daha kararın mürekkebi kurumadan rejim, Doğu Guta’ya saldırıya tekrar başladı. Afrin’de yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekâtı’nı Doğu Guta ile karıştıranlar var. BM Konsey kararının Doğu Guta ile ilgili olduğu aşikârdır. Çünkü Türkiye sivillere değil, eli kanlı terör örgütlerine karşı ve orada yaşayan sivilleri kurtarmak için bir temizlik harekâtı yapıyor” diye konuştu.

HOLLANDA’YA CEVAP

Öte yandan, Hollanda Parlamentosu tarafından kabul edilen sözde soykırım kararının kabul edilemeyeceğini ifade eden Başbakan “Bu karar yok hükmündedir. 1915 olaylarına soykırım diyenler, tarihe bakıp kendi utançlarının hesabını vermesi gerekiyor. Bu yolla Türkiye’ye ayar vermek isteyenler utanç dolu mazilerin karşısında yüzleri kızarmaya mahkûmdur” diye konuştu.

AK Parti MHP ittifakı konusunda da açıklamalarda bulunan Başbakan, “AK Parti ve MHP olarak 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnşallah cumhur ittifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberlik devam edecek ve böylece cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini öngören ilk seçimlerde yüzde elli fazla bir oyla Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Cumhur İttifakı’na bile laf edenler var. CHP değil miydi referandumda ‘Hayır’ cephesini açan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı ittifakını kuran CHP değil miydi? Onlar gizli saklı yapıyorlardı biz ise ‘Herkes nerede duracağına karar versin’ diyoruz. Milletin yanında mı duracaksınız yoksa onların yanında mı?” ifadelerini kullandı.

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Başbakan, küçük esnafa KDV konusunda iki önemli kolaylık getireceklerini söyledi. Başbakan, ayrıca kanun tasarısı ile kadınların iş hayatına katılmalarını da teşvik edeceklerini belirtti.

Sana ne oluyor CHP

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekillerin PKK/PYD’ye “terör örgütü” demediğini ve diyemediğini hatırlattı. CHP’li vekillerin terör örgütünden yana tavır koyduklarını ve açıklamalarda bulunduğunu sözlerine ekleyen Başbakan “Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD’yi terör örgütü kabul etmiyor, onlarla iş tutuyor, bunu biliyoruz, sebeplerini de az çok anlıyoruz. Türkiye’nin ana muhalefet partisine ne oluyor da aynı ağızdan konuşuyor?” dedi.