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Türkiye-Sudan arasında 12 antlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Sudan'da, 12 ekonomik antlaşma imzalandı.

Türkiye-Sudan arasında 12 antlaşma imzalandı

24 Aralık 2017 20:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Sudan'da, Türkiye-Sudan arasında 12 ekonomik antlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı arasında Bilim Teknoloji ve Sanayi İşbirliği Protokolü, MTA ve Sudan Jeolojik Araştırma ve Maden Kaynaklarını Değerlendirme İşbirliği Projesi Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı arasında Ortak Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Antlaşması,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Eğitim alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çevre Alanında İşbirliğine Dar Mutabakat Zaptı, Küçük ve Orta İşletmecileri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Sudan Sanayi Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2018-2020 yılları arasında Turizm Alanında İşbirliği Uygulama Programı ve YTB ile Yurt dışında Çalışan Sudanlılar Başkanlığı arasında Diaspora Konularında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Müştak Saygın
 

 

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