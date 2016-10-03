Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 5. ayağı Uşak’ta koşuldu

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 5. ayağı Uşak’ta koşuldu

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 5. ayağı Uşak-İzmir karayolunun 7.kilometresinde bulunan Uşak Belediye pistinde koşuldu. Pist iki gün boyunca çekişmeli yarışlara sahne oldu.

Türkiye Süpermoto Şampiyonasının 5. ayağı Uşakta koşuldu

03 Ekim 2016 07:48

Yarışmaların ilk gününde sıralama turları yapıldı. İkinci gün gerçekleştirilen yarışmaların ardından Türkiye Şampiyonları belli oldu. Türkiye çapından 36 yarışmacının katıldığı Şampiyonanın 5. ayağında dereceye giren sporcular şu şekilde;

Süpermoto A
Batuhan Demiryol-KNN54 (KTM), Yusuf Işık-KNN54 (Husqvarna), Nuri Değirmenci-KNN54 (KTM)
Süpermoto B
Yasin Işık-KNN54 (Yamaha), Servet Dursun-KNN54 (KTM), İsmail Polat- KNN54 (Husqvarna)
Süpermoto S3
Bahattin Sofuoğlu-KNN54 (Kawasaki), Mehmet Sabri Yılmaz-EMSK (Kawasaki), Halil Haktan Karpuz-SMYRNA (KTM)

Süpermoto Gençler 85 cc
Ares Bengiç- SMYRNA (KTM), Taha Işık-KNN54 (KTM), Doğukan Bedir-KNN54 (KTM)
Süpermoto Minikler 65 cc
Kadir Erbay-KNN54 (KTM), Ömer Utku Karpuz-SMYRNA (KTM), Ulaş Cem Cengiz-SMYRNA (KTM)
50 cc
Ahmed Buğra Geren-KNN54 (Honda), Duru Aybüke Altan-ÖMSK (Honda), Aras Efe Yıldırım-EMK (Honda)
Ayrıca Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun gözetiminde yapılan KNN54 Kupası’nda Kadir Erbay gamalı bayrağı ilk gören yarışçı olurken onu Onur Işık ve Taha Işık takip etti.

Bu sonuçlara göre Süpermoto A sınıfında Yusuf Işık (KNN54), S3 sınıfında Mehmet Sabri Yılmaz (EMSK), Süpermoto B sınıfında Yasin Işık (KNN54), 85 cc sınıfında Ares Bengiç (SMYRNA), KNN54 Kupası’nda Onur Işık (KNN54), 65 cc sınıfında Kadir Erbay (KNN54) ve 50 cc sınıfında da Duru Aybüke Altan (ÖMSK) 2016 sezonunda şampiyon oldular.

Etiketler: Türkiye Süpermoto Şampiyonası


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!