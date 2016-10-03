Yarışmaların ilk gününde sıralama turları yapıldı. İkinci gün gerçekleştirilen yarışmaların ardından Türkiye Şampiyonları belli oldu. Türkiye çapından 36 yarışmacının katıldığı Şampiyonanın 5. ayağında dereceye giren sporcular şu şekilde;

Süpermoto A

Batuhan Demiryol-KNN54 (KTM), Yusuf Işık-KNN54 (Husqvarna), Nuri Değirmenci-KNN54 (KTM)

Süpermoto B

Yasin Işık-KNN54 (Yamaha), Servet Dursun-KNN54 (KTM), İsmail Polat- KNN54 (Husqvarna)

Süpermoto S3

Bahattin Sofuoğlu-KNN54 (Kawasaki), Mehmet Sabri Yılmaz-EMSK (Kawasaki), Halil Haktan Karpuz-SMYRNA (KTM)

Süpermoto Gençler 85 cc

Ares Bengiç- SMYRNA (KTM), Taha Işık-KNN54 (KTM), Doğukan Bedir-KNN54 (KTM)

Süpermoto Minikler 65 cc

Kadir Erbay-KNN54 (KTM), Ömer Utku Karpuz-SMYRNA (KTM), Ulaş Cem Cengiz-SMYRNA (KTM)

50 cc

Ahmed Buğra Geren-KNN54 (Honda), Duru Aybüke Altan-ÖMSK (Honda), Aras Efe Yıldırım-EMK (Honda)

Ayrıca Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun gözetiminde yapılan KNN54 Kupası’nda Kadir Erbay gamalı bayrağı ilk gören yarışçı olurken onu Onur Işık ve Taha Işık takip etti.

Bu sonuçlara göre Süpermoto A sınıfında Yusuf Işık (KNN54), S3 sınıfında Mehmet Sabri Yılmaz (EMSK), Süpermoto B sınıfında Yasin Işık (KNN54), 85 cc sınıfında Ares Bengiç (SMYRNA), KNN54 Kupası’nda Onur Işık (KNN54), 65 cc sınıfında Kadir Erbay (KNN54) ve 50 cc sınıfında da Duru Aybüke Altan (ÖMSK) 2016 sezonunda şampiyon oldular.